"Шериф" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы

Четырнадцатикратный чемпион Молдовы "Шериф" не проигрывает в групповой стадии Лиги Европы сезона 2017-2018

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Тираспольский "Шериф" и датский "Копенгаген" сыграли вничью во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Тирасполе. Соперники друг другу голов так и не забили.

Московский "Локомотив" на своем поле разгромил чешский "Злин" — 3:0. Все три мяча в первые 17 минут первого тайма в ворота соперника отправил Фернандеш.

Таким образом, все группу "F" возглавили железнодорожники, набравшие 4 очка. В активе "Шерифа" и "Копенгагена" — по 2 балла. Замыкает турнирную таблицу "Злин" — 1 очко.

В следующем туре 19 октября тираспольчане примут "Локомотив", а 2 ноября сыграют против московской команды на выезде.

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.