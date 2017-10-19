16:05 19 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Футболист тираспольского Шерифа

"Локомотив" встретится с "Шерифом" в Лиге Европы

© Photo: ФК «Шериф»
Спорт
Получить короткую ссылку
46 0 0

Московский "Локомотив" сыграет в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы против молдавского "Шерифа", который еще не проигрывал ни в текущем турнире, ни вообще россиянам за всю историю еврокубков

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Встреча 3-го тура группы F состоится 19 октября в Тирасполе на стадионе "Шериф", начало — в 22:00 мск. Встречу обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Иштваном Водом, помогать которому будут Иштван Ольберт и Петер Береттян (лайнсмены), дополнительные ассистенты рефери — Ференц Карако и Йожеф Эрдош.

Резервный арбитр — Теодорос Г

Собака на поле
© YouTube / Mogol
Собака чуть не сорвала футбольный матч в Аргентине
еоргиу. "Локомотив" с 4 очками лидирует в группе, "Шериф", в активе которого 2 балла – идет на 3-й строчке, отмечает РИА Новости.

КУЧУК: И ЗДЕСЬ, И ТАМ

"Локомотив" отправился в Тирасполь после гостевого поражения в чемпионате России от "Уфы" (0:1). В случае победы москвичи могли бы нынче находиться в статусе лидера национального первенства, но, по словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, в Башкортостане был "очень сложный матч". 

На данный момент не совсем ясно, смогут ли принять участие в матче полузащитник Владислав Игнатьев, замененный в матче 12-го тура с московским "Динамо" (3:0) из-за проблем с мышцами паха и пропустивший встречу с "Уфой". Не сыграл в последнем туре чемпионата России нападающий Джефферсон Фарфан, который ранее получил повреждение икроножной мышцы, но все равно полетел в расположение сборной Перу на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года.

Футболисты тираспольского Шерифа
© Photo: ФК «Шериф»
Яркая победа футбольной команды "Шериф" озадачила соперников

"Шериф" в России стал известен во многом благодаря работе экс-главного тренера "Локомотива" и нынешнего рулевого "Ростова" Леонида Кучука. Приднестровской командой он руководил в 2004-2010 годах, в этот период "Шериф" побеждал в Кубке Содружества (2009), в нем раскрылся будущий на тот момент полузащитник сборной России Александр Ерохин. 

Незадолго до прихода Кучука, в январе 2003 года тираспольцы впервые выиграли Кубок Содружества, в полуфинале победив столичный "Локомотив" (1:0). Правда, россияне играли вторым составом. Интересно, что в 2002-2004 годах за дублирующий состав "Локомотива" выступал нынешний защитник молдавского клуба Виталий Бордиян.

"ШЕРИФ" НАСТРОЕН ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ

В еврокубках "Шериф" и "Локо" до сего момента ни разу не пересекались, при этом молдавский клуб четырежды встречался с россиянами и все четыре встречи завершились вничью. В квалификации Лиги чемпионов сезона-2006/07 тираспольцы дважды сыграли вничью с московским "Спартаком" (0:0, 1:1), а на групповом этапе Лиги Европы-2013/14 – с махачкалинским "Анжи" (1:1, 0:0).

Марадона неожиданно приехал в Москву
© Sputnik/ Дмитрий Дубинский
Легендарный Диего Марадона рассказал, что нужно российскому футболу

В текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы 15-кратный чемпион Молдовы, действующий обладатель титула и лидер национального первенства, выбывший из Лиги чемпионов, также дважды сыграл вничью и оба раза со счетом 0:0. "Локомотив" после нулевой ничьи с "Копенгагеном" в первом туре, во втором разгромил чешский "Злин" (3:0), хет-триком отметился полузащитник Мануэл Фернандеш.

Бразильский защитник молдавского клуба Кристиано да Силва знает, что в матче с "Локомотивом" "легко не будет". "Но надеемся взять три очка, — подчеркнул он. — Нам нужно сосредоточиться на оставшихся двух домашних играх в группе. Необходимо выполнить установку тренера и, конечно, порадовать наших болельщиков. Только победы в этих играх позволят нам выйти из группы".

По теме

Дворовые футболисты из Молдовы смогут сыграть с Неймаром
Футбольный фанат в одиночку справился с тремя террористами
Расследование ФИФА: Россия заслужила право принять ЧМ по футболу
Старт чемпионата Молдовы по футболу отложен: новая дата неизвестна
Теги:
ФК "Шериф", футбол, Лига Европы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Омбудсмен Янсонс Юрис
    Гражданство детям!

    Решение вопроса об автоматическом гражданстве для детей неграждан может занять десять лет, считает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

  • Молодежь Вильнюса, архивное фото
    Трудовые резервы

    Глава Литвы Даля Грибаускайте запустила программу "Работа в Литве", ее основная цель – привлечь на работу молодых литовцев из-за границы.

  • Мясокомбинат
    "Убойная" забастовка

    Забастовка рабочих крупнейшего эстонского мясокомбината закончилась ничем – бастовавшим не удалось добиться от руководства исполнения своих требований.

  • Пикет у кинотеатра Москва
    "Матильда" раздора

    Одиночный пикет у кинотеатра "Москва" в Минске – активист предложил привлечь к уголовной ответственности Алексея Учителя за фильм "Матильда".

  • Боевой комплекс БУК-2М
    Вот вам "Бук"

    Грузия предоставила Нидерландам одну ракету ЗРК "Бук" для расследования причин крушения самолета Boeing 777 "Малазийских авиалиний" на востоке Украины.

  • Деньги
    Бизнес на гарантии

    Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса – о принципах его работы в материале Sputnik.

  • Уничтожение наркотических средств, фото из архива
    Тонна "кайфа"

    Более одной тонны наркотиков изъято из оборота в Азербайджане за три месяца текущего года. К уголовной ответственности привлечены почти 2000 человек.

  • Армяне США на акции протеста у консульства Турции
    "Квартирный" вопрос

    Потомки армян, проживающие в США, начали сбор данных об армянской недвижимости в Османской Империи, утерянной после геноцида.

  • Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур, архивное фото
    Больше пусков!

    В 2018 году число пусков ракет с космодрома Байконур будет увеличено, как с использованием ракеты-носителя "Протон-М", так и других программ.

  • Витебский мясокомбинат
    "Чумной" запрет

    Россельхознадзор Ставропольского края запретил завозить свинину из Южной Осетии в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории республики.

  • Омбудсмен Янсонс Юрис
    Гражданство детям!

    Решение вопроса об автоматическом гражданстве для детей неграждан может занять десять лет, считает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

  • Молодежь Вильнюса, архивное фото
    Трудовые резервы

    Глава Литвы Даля Грибаускайте запустила программу "Работа в Литве", ее основная цель – привлечь на работу молодых литовцев из-за границы.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи - стенды разных стран
Конкурс Ты супер! - как не упустить свой звездный час
Конкурс "Ты супер!" - как не упустить свой звездный час
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться