"Локомотив" встретится с "Шерифом" в Лиге Европы

Московский "Локомотив" сыграет в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы против молдавского "Шерифа", который еще не проигрывал ни в текущем турнире, ни вообще россиянам за всю историю еврокубков

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Встреча 3-го тура группы F состоится 19 октября в Тирасполе на стадионе "Шериф", начало — в 22:00 мск. Встречу обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Иштваном Водом, помогать которому будут Иштван Ольберт и Петер Береттян (лайнсмены), дополнительные ассистенты рефери — Ференц Карако и Йожеф Эрдош.

Резервный арбитр — Теодорос Г

КУЧУК: И ЗДЕСЬ, И ТАМ

еоргиу. "Локомотив" с 4 очками лидирует в группе, "Шериф", в активе которого 2 балла – идет на 3-й строчке, отмечает РИА Новости.

"Локомотив" отправился в Тирасполь после гостевого поражения в чемпионате России от "Уфы" (0:1). В случае победы москвичи могли бы нынче находиться в статусе лидера национального первенства, но, по словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, в Башкортостане был "очень сложный матч".

На данный момент не совсем ясно, смогут ли принять участие в матче полузащитник Владислав Игнатьев, замененный в матче 12-го тура с московским "Динамо" (3:0) из-за проблем с мышцами паха и пропустивший встречу с "Уфой". Не сыграл в последнем туре чемпионата России нападающий Джефферсон Фарфан, который ранее получил повреждение икроножной мышцы, но все равно полетел в расположение сборной Перу на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года.

"Шериф" в России стал известен во многом благодаря работе экс-главного тренера "Локомотива" и нынешнего рулевого "Ростова" Леонида Кучука. Приднестровской командой он руководил в 2004-2010 годах, в этот период "Шериф" побеждал в Кубке Содружества (2009), в нем раскрылся будущий на тот момент полузащитник сборной России Александр Ерохин.

Незадолго до прихода Кучука, в январе 2003 года тираспольцы впервые выиграли Кубок Содружества, в полуфинале победив столичный "Локомотив" (1:0). Правда, россияне играли вторым составом. Интересно, что в 2002-2004 годах за дублирующий состав "Локомотива" выступал нынешний защитник молдавского клуба Виталий Бордиян.

"ШЕРИФ" НАСТРОЕН ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ

В еврокубках "Шериф" и "Локо" до сего момента ни разу не пересекались, при этом молдавский клуб четырежды встречался с россиянами и все четыре встречи завершились вничью. В квалификации Лиги чемпионов сезона-2006/07 тираспольцы дважды сыграли вничью с московским "Спартаком" (0:0, 1:1), а на групповом этапе Лиги Европы-2013/14 – с махачкалинским "Анжи" (1:1, 0:0).

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В текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы 15-кратный чемпион Молдовы, действующий обладатель титула и лидер национального первенства, выбывший из Лиги чемпионов, также дважды сыграл вничью и оба раза со счетом 0:0. "Локомотив" после нулевой ничьи с "Копенгагеном" в первом туре, во втором разгромил чешский "Злин" (3:0), хет-триком отметился полузащитник Мануэл Фернандеш.

Бразильский защитник молдавского клуба Кристиано да Силва знает, что в матче с "Локомотивом" "легко не будет". "Но надеемся взять три очка, — подчеркнул он. — Нам нужно сосредоточиться на оставшихся двух домашних играх в группе. Необходимо выполнить установку тренера и, конечно, порадовать наших болельщиков. Только победы в этих играх позволят нам выйти из группы".