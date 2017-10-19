"Шериф" сыграл вничью с "Локомотивом" в Лиге Европы

Четырнадцатикратный чемпион Молдовы "Шериф" не проигрывает третий матч подряд в групповой стадии Лиги Европы сезона 2017-2018

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Тираспольский "Шериф" и московский "Локомотив" сыграли вничью в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Тирасполе. Счет на 17-й минуте открыл Антон Миранчук, а уже на 31-й минуте ответный мяч в ворота Гильерме отправил Бадибанга.

Матч чешского "Злина" и датского "Копенгагена" прерван на 72-й минуте из-за поведения болельщиков. К этому моменту счет в поединке был 1:1.

Таким образом, железнодорожники продолжают возглавлять группу "F", набрав 5 очков. В активе "Шерифа" 3 балла. До решения УЕФА у "Копенгагена также 3 балла, а у "Злина" — 2 очка.

В следующем туре 2 ноября команды сыграют с теми же соперниками, что и в третьем.

Питерский "Зенит" в этом туре обыграл в Санкт-Петербурге норвежский "Русенборг" — 3:1.

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.