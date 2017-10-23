"Шериф" разгромил "Динамо-Авто" в чемпионате Молдовы

Соперник клуба "Локомотив" по Лиге Европы команда "Шериф" разгромила "Динамо-Авто" в чемпионате нашей страны по футболу

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Соперник московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги Европы "Шериф" разгромил в гостях "Динамо-Авто" в матче чемпионата Молдjds по футболу отмечает Р-Спорт.

Встреча двух команд из Тирасполя завершилась со счетом 4:0 в пользу "Шерифа". В составе победителей голы забили Виталие Дамашкан (3-я и 68-я минуты), Бенджамен Балима (53) и Зигуй Бадибанга (87).

"Локомотив" в четверг в гостях в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с "Шерифом" со счетом 1:1. В следующем туре турнира команды сыграют 2 ноября в Москве.