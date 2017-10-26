Молдавский футболист Артур Ионицэ будет играть в Италии до 2021 года

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Футболист национальной сборной Республики Молдова Артур Ионицэ до 2021 года продлил свое соглашение с итальянским "Кальяри". Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении команды.

​Детали сделки не разглашаются. В клубе очень ценят универсальные качества Ионицэ, который одинаково успешно помогает команде, причем как в обороне, так и в атаке. Новое соглашение, отметили в "Кальяри", станет началом продолжительного и успешного сотрудничества.

Ионицэ надел футболку этой команды летом 2016 года, перейдя из другой итальянской команды – ФК "Верона". За этот трансфер были выплачены рекордные для Молдовы деньги 4,5 миллиона евро.

По-прежнему, Ионицэ — это единственный молдавский футболист, выступающий в итальянской Серии А.

Он был признан лучшим молдавским футболистом в 2014 году.