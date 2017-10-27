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Граффити к чемпионату мира по футболу 2018

Как жителям Молдовы попасть на ЧМ-2018 по футболу: где, когда и почем

© Sputnik/ Юлия Честнова
Спорт
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В России впервые в истории чемпионатов мира по футболу (ФИФА) зрители, покупающие билеты на матч, должны получить паспорт болельщика. Дизайн этой персонифицированной карты - Fan ID - утвержден российским Министерством связи и массовых коммуникаций. Sputnik расскажет болельщикам, почему это удобно, как оформить именную карту и какие права она дает

Sputnik, Мария Прияткина

Первую стадию первого этапа продажи билетов на игры чемпионата мира 2018 года в России 12 октября ФИФА завершила. Те, кто успел оставить заявки, ждут исхода лотереи – станут ли они на самом деле обладателями входных билетов на игры чемпионата. Те, кто не успел, могут не переживать: предусмотрено еще несколько этапов продажи билетов, чтобы обеспечить ими всех желающих.

Новый паспорт болельщика, который будет применяться в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
CC BY 3.0 / Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation / Fan ID. New design
Новый паспорт болельщика, который будет применяться в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Цены зафиксированы

Цены на билеты ФИФА обнародовала еще за год до начала официальных продаж. И меняться они не будут независимо от того, когда вы решитесь на покупку билета – за несколько месяцев или за пару дней до игры.

Билеты поделены на четыре категории в зависимости от расположения мест на трибунах: центральные места на боковых трибунах отнесены к первой категории, те, что ближе к угловым флажкам – вторая категория, места на трибунах за воротами относятся к третьей и четвертой категориям. Билеты четвертой категории доступны только для граждан РФ.

Самые дешевые билеты можно приобрести на матчи групповой стадии ЧМ-2018 по цене от 1280 рублей (4-я категория) до 12600 рублей (1-я категория). Стоимость просмотра игр 1/8 финала – от 2240 до 14700 рублей, четвертьфиналы и матч за 3-е место оцениваются в 3800 – 21900 рублей, за полуфиналы придется выложить от 4480 до 45000 рублей.

Болельщики, архивное фото
© Sputnik/ Григорий Соколов
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Билеты на матч открытия 14 июня продаются по цене от 3200 до 33000 рублей. А финал 15 июля своими глазами можно будет увидеть за 7040 – 66000 рублей.

Лотерея или живая очередь

Процедура покупки билетов несложная. На что надо обратить внимание: пока купить их можно исключительно через интернет на официальном сайте ФИФА по адресу fifa.com/bilet. Для покупки нужно зарегистрироваться, используя адрес электронной почты, подготовить платежную банковскую карту и паспортные данные всех, для кого вы собираетесь купить билет.

В одну заявку можно включить до четырех человек – при распределении билетов места окажутся рядом. Но подгадать так, чтобы попасть хотя бы в один сектор с друзьями, покупающими билеты отдельно, не получится – ФИФА распределяет места на стадионе в пределах одной категории случайным образом.

Сразу же при составлении заявки необходимо указать реквизиты платежной карты. Учтите: если на ней не будет хватать средств, заявку могут аннулировать.

ФИФА предлагает зрителям выбрать любой конкретный матч или воспользоваться пакетным предложением: все игры с участием той или иной сборной либо все матчи на определенном стадионе.

Билет должен быть у каждого человека, входящего на стадион, включая маленьких детей. Кроме того, ФИФА выделяет билеты для особой категории лиц – для маломобильных граждан и лиц с избыточным весом. Если вам нужны такие билеты, это обязательно нужно указать при составлении заявки.

Виктор Озеров
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Для того чтобы обеспечить всем желающим максимально равные шансы попасть на матчи, используется система продажи билетов в несколько этапов. Осенью 2017 года, на первом этапе продаж, зрители выбирают матчи "вслепую". 1 декабря, после того, как станут известны все сборные-участницы ЧМ-2018, в Москве состоится официальная жеребьевка, и команды будут распределены по группам. Тогда стартует второй этап продаж, где покупатели смогут выбрать наиболее интересные с их точки зрения матчи групповой стадии или попробовать угадать, какие сборные попадут в плей-офф. На третьем, заключительном этапе будут распроданы оставшиеся невостребованными места на стадионах.

Предварительные продажи делятся на две стадии. На первой из них ФИФА в течение оговоренного периода собирает заявки на приобретение билетов, и в случае, если количество заявок превышает доступное количество билетов, проводится случайная лотерея. Часть заявок удовлетворяется, часть – аннулируется. На второй стадии покупка билетов происходит в режиме реального времени: заказчик видит доступное количество билетов в той или иной категории, сразу же платит и немедленно получает подтверждение своей покупки.

Продажа билетов путем лотереи проходила с 14 сентября по 12 октября 2017 года и будет проводиться после определения всех участников ЧМ-2018 с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018-го. Продажи в режиме реального времени пройдут  в периоды с 16 по 28 ноября 2017 года, с 13 марта по 3 апреля 2018 года и с 18 апреля до дня финала ЧМ-2018 15 июля 2018 года. После 18 апреля билеты можно будет купить не только через интернет, но и в кассах стадионов городов-организаторов ЧМ-2018.

Доставка билетов, купленных через интернет, будет осуществляться весной 2018 года курьерскими службами лично в руки заказчику по адресу, указанному при заполнении заявки на сайте ФИФА.

Паспорт болельщика, он же въездная виза

После успешной покупки билетов зрителям предстоит еще одна процедура: получение паспорта болельщика. Подчеркнем: паспорт болельщика нужно оформлять только после того, как вы получите от ФИФА подтверждение, что вы стали обладателями билетов на игры ЧМ-2018.

футбол, архивное фото
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Вся процедура получения паспорта болельщика описана на сайте fan-id.ru. Она довольно простая: нужно зарегистрироваться на сайте, в анкете сообщить свои паспортные данные и контактный телефон и приложить к заявке фотографию паспортного формата в электронном виде. После одобрения заявки можно будет получить документ в центре выдачи паспортов болельщика в городах-организаторах ЧМ-2018 или по почте на главпочтамтах других городов России.

Для гостей из-за границы получение паспорта болельщика также является обязательным. Более того, при въезде на территорию РФ паспорт болельщика будет заменять въездную визу. На границе нужно будет показать распечатку из интернета с сайта fan-id.ru о том, что получение паспорта болельщика вам одобрено.

А потом обязательно нужно будет получить документ на руки в одном из центров выдачи, которые будут работать в том числе в дни матчей. При входе на стадион службы безопасности будут проверять и наличие билета на игру, и паспорт болельщика. Не лишним будет иметь при себе удостоверение личности, данные которого были указаны в анкете.

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Теги:
как попасть на чемпионат мира по футболу, паспорт болельщика, Чемпионат мира по футболу, чм-2018, билеты
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