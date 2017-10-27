НОК определил стипендиатов для подготовки к Олимпиаде-2020

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальный олимпийский комитет определил 15 спортсменов, которые в течение трех лет будут получать стипендию для подготовки к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
Глава НОК Николай Журавский вручил соответствующие сертификаты легкоатлетам Александре Емильяновой, Сергею Маргиеву и Андриану Мардаре, борцам Анастасии Никите, Максиму Препелицэ, Дониору Исламову, каноистам Олегу Тарновскому и Олегу Нуцэ, боксерам Василию Белоусу и Дорину Букше, дзюдоистам Денису Виеру и Дорину Коцоноагэ, пловчихе Татьяне Салкуцан, тхэквондисту Степану Димитрову и стрелку из лука Дану Олару.
Размер ежемесячной стипендии составляет 535 долларов США. Финансовую помощь спортсмены будут получать в течение трех лет при условии выполнения олимпийского норматива.
Напомним, для участия в Олимпиаде-2016 были отобраны 23 спортсмена.