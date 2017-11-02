"Шериф" обыграл "Локомотив" в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл московский "Локомотив" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Москве. Счет на 26-й минуте открыл нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан, отправивший мяч в ближний угол. Затем Петру Раку сумел отправить мяч в ворота соперника, но судьи гол отменили, зафиксировав игру рукой.

В итоге сравнять счет тираспольчане сумели на 41-й минуте. Отличился Зиги Бадибанга, забивший и в домашней встрече против "Локомотива".

Во втором тайме "Шериф" вперед вывел Йосип Брезовец, отправивший мяч в сетку ворот Никиты Медведева на 58-й минуте. Бадибанга еще дважды мог отличиться, но в итоге счет так и остался 2:1 в пользу тираспольчан. Это первая в истории выездная победа "Шерифа" в Лиге Европы.

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф" © Sputnik/ Алексей Филиппов

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф" © Sputnik/ Алексей Филиппов

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф" © Sputnik/ Александр Вильф

Главный тренер ФК "Шериф" Роберто Бордин © Sputnik/ Алексей Филиппов

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф" © Sputnik/ Александр Вильф 1 / 5 © Sputnik/ Алексей Филиппов Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф"

Матч датского "Копенгагена" и чешского "Злина" завершился победой датчан со счетом 3:0.

Таким образом, датчане вышли в лидеры группы "F", набрав 6 очков. В активе "Шерифа" 6 баллов и команда занимает вторую строчку. У "Локомотива" — 5 баллов, а у "Злина" — 2 очка.

В следующем туре 23 ноября "Шериф" дома примет "Злин", а "Локомотив" в Москве сыграет с "Копенгагеном".

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.