Семин объяснил поражение "Локомотива" от "Шерифа" в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Физическая готовность сыграла основную роль в поединке между московским "Локомотивом" и тираспольским "Шерифом" в Лиге Европы. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин.

"Шериф" на выезде обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Счет открыл Джефферсон Фарфан, а затем забили Зиги Бадибанга и Йосип Брезовец. Это первая в истории выездная победа "Шерифа" в Лиге Европы.

"Одна из главных причин того, что сегодня не получилось — это предыдущие матчи. Команда не восстановилась. "Шериф" был сильно мотивирован, хорошо выглядел физически, и на каждом участке поля футболисты навязывали борьбу. Негативную роль сыграла и травма Гильерме. У него растяжение передней поверхности бедра. У Эдера более серьезная травма. Похоже, что он надорвал мышцу. Ту физическую работу, которую проделал сегодня "Шериф", мы просто не могли сделать", — сказал Семин.

В следующем туре 23 ноября "Шериф" дома примет "Злин", а "Локомотив" в Москве сыграет с "Копенгагеном". Датчане вышли в лидеры группы "F", набрав 6 очков. В активе "Шерифа" 6 баллов и команда занимает вторую строчку. У "Локомотива" — 5 баллов, а у "Злина" — 2 очка.

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.