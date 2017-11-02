Тренер "Шерифа" прокомментировал победу над "Локомотивом" в ЛЕ

Наставник тираспольского "Шерифа" Роберто Бордин рассказал, за счет чего его подопечным удалось выиграть у "Локомотива" в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Победа в Лиге Европы над "Локомотивом" принесла "Шерифу" важные очки. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер тираспольчан Роберто Бордин.

В четверг "Шериф" на выезде обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Счет открыл Джефферсон Фарфан, а затем забили Зиги Бадибанга и Йосип Брезовец. Это первая в истории выездная победа "Шерифа" в Лиге Европы.

"Конечно, мы рады играть с таким соперником, как "Локомотив". Могу сказать, что могли забить больше, были моменты у Кендыша, Бадибанги, но в конце матча соперник нас прессинговал. Рады, что завоевали очень важные очки. Сила нашей команды в том, что мы играем до конца. Пропустив гол, сумели быстро отреагировать и в итоге одержали победу. "Локомотив" — команда высокого уровня, здесь собраны качественные игроки. Мы бились, атаковали — это и позволило нам выиграть", — сказал Бордин.

Он подчеркнул, что именно борьба на каждом участке поля позволила лидеру первенства Молдовы выиграть у первой команды РФПЛ.

"Очень хорошо сыграли перед штрафной. Нужно бить всегда, когда есть возможность. Кроме того, у нас хорошие крайние защитники. Мы пытались закрыть центральную зону, прессинговать. У нас это получилось. Мы сегодня радуемся этой победе, но со следующего дня начнем готовиться к матчам чемпионата Молдовы", — сказал Бордин.

В следующем туре 23 ноября "Шериф" дома примет "Злин", а "Локомотив" в Москве сыграет с "Копенгагеном". Датчане вышли в лидеры группы "F", набрав 6 очков. В активе "Шерифа" 6 баллов и команда занимает вторую строчку. У "Локомотива" — 5 баллов, а у "Злина" — 2 очка.

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.