"Шериф" обыграл "Злин" в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл со счетом 1:0 чешский "Злин" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Тирасполе. Счет на 11-й минуте открыл бразильский полузащитник Жайро да Силва. По ходу поединка тираспольчане не реализовали еще несколько моментов, однако счет так и не изменился.

В другой встрече этого квартета московский "Локомотив" благодаря дублю Джефферсона Фарфана (17 и 51 минуты) обыграл дома датский "Копенгаген" со счетом 2:1.

Таким образом, тираспольчане вышли в лидеры группы "F", набрав 9 очков. В активе У "Локомотива" — 8 баллов, у "Копенгагена" 6 очков, а у "Злина" — 2 балла.

В заключительном матче групповой стадии 7 декабря "Шериф" на выезде сыграет с "Копенгагеном", а "Локомотив" отправится в гости к "Злину". Для выхода в плей-офф тираспольчанам достаточно ничьей.

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы. В стадию плей-офф тираспольчане не выходили ни разу в своей истории.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.