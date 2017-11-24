Игрок "Шерифа" вошел в команду недели Лиги Европы

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Защитник тираспольского "Шерифа" и сборной Молдовы Вячеслав Посмак вошел в команду недели Лиги Европы. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

"Шериф" одержал накануне в Тирасполе победу над "Злином" со счетом 1:0 и вышел в лидеры группы "F". Также в команду недели включен нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в игре с "Копенгагеном".

Посмак в этом сезоне провел все семь игр за "Шериф" в Лиге Европы – два матча в квалификации и пять игр на групповой стадии. В основном турнире защитник совершил 24 отбора, перехвата и подбора, сделал 1 отбор и 162 передачи, из которых 149 были точными (92%).

Голов защитник не забил и получил одну желтую карточку.

"Шериф" попал в Лигу Европы, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК "Карабах" с общим счетом 1:2. В плей-офф Лиги Европы тираспольчане победили польскую "Легию".

В групповом этапе "Шериф" играет впервые после четырехлетней паузы. В стадию плей-офф тираспольчане не выходили ни разу в своей истории.

Все остальные молдавские команды завершили свою борьбу в еврокубках еще на стадии квалификации. Бельцкая "Заря" остановилась на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, а кишиневская "Дачия" и оргеевский "Милсами" проиграли в первом круге.