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Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Шериф

"Шериф" в плей-офф Лиги Европы: варианты, когда это возможно

© Sputnik/ Александр Вильф
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (35)
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Тираспольский "Шериф" находится в шаге от исторического результата – Sputnik проанализировал, при каких раскладах чемпион Молдовы выйдет в плей-офф Лиги Европы

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. После уверенной победы над чешским "Злином" тираспольский "Шериф" вышел в лидеры группы "F" и, таким образом, находится всего в одном шаге от первой в истории клуба еврокубковой весны.

Турнирный расклад

После пяти сыгранных матчей на групповой стадии Лиги Европы чемпион Молдовы 2017 года, обеспечивший себе это звание за тур до конца чемпионата, одержал две победы и трижды сыграл вничью. Причем, если начали тираспольчане с трех мирных исходов, продолжили они двумя уверенными победами – на выезде над "Локомотивом" (2:1) и дома над "Злином" (1:0). 

Футбольный мяч
© Fotolia/ Vividz Foto
Игрок "Шерифа" вошел в команду недели Лиги Европы

Получается, что на данный момент "Шериф" остался единственной командой в квартете "F", кто еще не проигрывал в группе. Это принесло подопечным Роберто Бордина лидерство с 9 очками. Следом располагается московский "Локомотив" – 8 баллов, а на третьем месте датский "Копенгаген" – 6 очков. Именно эти три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Чешский "Злин" потерял всякие шансы на продолжение борьбы, уступив в Тирасполе. Сейчас у этого клуба всего 2 балла в активе, и он точно завершит турнир на четвертой строчке.

А вот борьба за заветные места в 1/16 финала обещает быть упорной до самого конца. Все решат очные противостояния претендентов. По регламенту турнира, при равенстве очков именно этот аспект выходит на первое место. Затем считают разницу забитых и пропущенных мячей, после – количество забитых голов и другие показатели.

Так что все решится 7 декабря, когда "Шериф" на выезде сыграет с "Копенгагеном", а "Локомотив" отправится в гости к "Злину".

Какие расклады устроят "Шериф"

Вариант 1.

Если тираспольчане выиграют свой заключительный матч у датчан, то никому не уступят первого места в группе, набрав 12 очков. Тогда им будет неважно, как завершится игра "Злин" – "Локомотив". В этом случае даже при возможном поражении московская команда выйдет в плей-офф со второго места. 

Олег Дмитриев
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Вариант 2.

"Шериф" гарантирует себе еврокубковую весну и в случае ничейного результата в Дании. Тогда команда наберет 10 баллов и оставит "Копенгаген" на третьей строчке. Правда, в этом случае исход первого места в группе решится в зависимости от результата игры "Локомотива". Если москвичи выиграют, то обойдут тираспольчан. Любой другой итог этого матча не лишит "Шериф" лидерства.

Вариант 3.

Даже поражение в шестом туре групповой стадии может позволить "Шерифу" выйти в плей-офф Лиги Европы со второго места. Если такое случится, то тираспольчан в турнирной таблице "Копенгаген", который наберет такое же количество очков, то есть 9, обойдет по личным встречам (победа и ничья). Удержать второе место при проигрыше "Шерифу" позволит поражение "Локомотива" от "Злина". Тогда у москвичей останется 8 очков, и они окажутся на третьем месте. При ничьей в этом матче три клуба наберут по 9 очков и придется считать дополнительные показатели. Вполне возможно, даже забитые голы. Пока очевидно, что у "Шерифа" есть преимущество над "Локомотивом", но они будут уступать датчанам при поражении от них, так как первый поединок в Тирасполе завершился нулевой ничьей.

Вариант 4.

Последний вариант "Шериф" не устроит. Это поражение в заключительном матче от датчан и победа "Локомотива". В этом случае тираспольчане уступят "Копенгагену" вторую строчку по дополнительным показателям (оба клуба наберут по 9 баллов), а москвичи окажутся победителями группы с 11 очками. 

Еврокубковая история "Шерифа"

В групповом этапе Лиги Европы "Шериф" в этом году играет впервые после четырехлетней паузы. В стадию плей-офф тираспольчане не выходили ни разу в своей истории.

Впервые тираспольчане сыграли в еврокубках в сезоне 1999/2000. В двух розыгрышах подряд они остановились на стадии отборочного раунда тогда еще Кубка УЕФА. Затем восемь раз подряд (с сезона 2001/2002 до сезона 2008/2009) "Шериф" проигрывал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. 

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Сезон 2009/2010 стал первым, когда тираспольчане смогли пробиться на групповой этап Лиги Европы. Им удалось дойти до квалификационной стадии плей-офф Лиги чемпионов, где команда проиграла и получила право сыграть в группе Лиги Европы. Дебют получился довольно уверенным – "Шериф" смог однажды выиграть и дважды сыграть вничью. Итог – 5 баллов и третье место. При этом чемпион Молдовы оставил на последней позиции титулованнную бухарестскую "Стяуа".

В сезоне 2010/2011 "Шериф" попал на групповую стадию Лиги Европы по той же схеме. Результат этого этапа оказался таким же – победа, две ничьи и три поражения. Правда, такие же 5 очков оставили тираспольчан на четвертом месте в группе, где играли киевское "Динамо", белорусский "Батэ" и голландский "АЗ Алкмаар".

После у "Шерифа" было несколько не совсем удачных сезонов в еврокубках. В групповую стадию Лиги Европы клуб пробился в сезоне 2013/2014 и опять из Лиги чемпионов. Правда, пришлось команде играть еще и в стадии плей-офф, где была пройдена "Войводина" с общим счетом 3:2. Правда, выступление в группе "Шерифу" удалось не слишком. Хоть команда и заняла третье место, но ее в активе оказались всего два ничейных результата (2 балла).

Четвертое выступление на групповом этапе Лиги Европы, даже если учитывать только 5 сыгранных на данный момент матчей, удалось "Шерифу" больше всего. Команда еще ни разу не добивалась двух побед в группе, никогда не побеждала на выезде, а беспроигрышная серия в Лиге Европы с учетом квалификационного раунда плей-офф в этом сезоне составляет уже семь матчей (обе игры с польской "Легией" завершились вничью).

Тема:
Будни молдавского футбола (35)

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Теги:
турнирная ситуация, групповой этап, варианты, плей-офф, еврокубки, футбол, Лига Европы, Шериф, Тирасполь, Молдова
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