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Иван Заикин

Как тайна трости атлета Ивана Заикина раскрылась в Израиле

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Спорт
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Тема:
Легенды старого Кишинева (85)
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Великий атлет Иван Заикин – дорогая трость и дети Кишинева: вспоминает уроженец Кишинева, рассказавший в соцсетях удивительную и очень трогательную историю об известном спортсмене

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

На днях исполнилось 69 лет со дня смерти выдающегося спортсмена, борца, авиатора и, как сейчас принято говорить, шоумена Ивана Заикина, который последние свои годы прожил в Кишиневе.

Послевоенная фотография Кишинева
© Photo: Stefanita Ion de Moldavie
Кишинев послевоенный – где сейчас это место

К чести тех, от кого зависели подобные решения 27 лет назад, имя Заикина сохранила столичная улица в нижнем старом городе, которая была так названа при Союзе. Именно на этой улице стоял дом, где Иван Михайлович жил вместе со своей супругой. Прежде, до революции, улица звалась Каменоломной — там добывали камень для строительства домов. Штольни, оставшиеся в толще земли до сих пор, сегодня ошибочно считают неким "подземным городом". Само название "Каменоломная" — будто бы под стать Иван Заикину, каменному, несгибаемому жизнью человеку, но одновременно доброму и отзывчивому, помогавшему многим, особенно детям.

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Заикин умер 22 ноября 1948 года и был похоронен на Центральном православном (Армянском) кладбище. Его могилу можно найти там по сей день.

Уроженец Кишинева, а ныне житель Израиля Семен Кацыв написал в день смерти Заикина интереснейший для нас, жителей и выходцев из молдавской столицы, пост в соцсетях:

Статуя льва в парке Штефана чел Маре, Кишинев
© Sputnik/ Сергей Цуркану
Тайна самых известных кишиневских львов

"Мы проживали в полуподвальной комнатушке по улице Кагульской, 5-а вместе с папой, мамой и сестрёнкой. Я любил слушать папины рассказы о его детстве и друзьях-мальчишках. Я учился в школе и только пошёл в первый класс. Шёл 1965 год. И как-то папа рассказал мне историю о том, как в послевоенные 40-ые годы у всех мальчишек и девчонок был покровитель — Иван Заикин, который учил их многому хорошему и который никогда не расставался со своей тростью с непонятными дырочками и громаднейшей желтого цвета головой льва вместо набалдашника. И когда его спрашивали о том, что это за дырочки, он отвечал, что там были бриллианты, а голова льва — золотая. Все дружно смеялись, а он просто улыбался.

Прошли годы. В 1991 году мы со всей семьёй репатриировались в Израиль. В один прекрасный вечер уже XXI века мы с женой Фирушкой и детьми были у родителей. По телевизору шёл фильм "Воздухоплаватель" производства 1975 года. И вдруг папа воскликнул: "Дядя Ваня! Дядя Ваня!". Фильм рассказывал о чемпионе мира по вольной борьбе Иване Заикине. Мы все уставились на экран. И вот наступает момент прощания Заикина с публикой и жителями города в одесском цирке перед его отъездом в Париж, куда он направлялся учиться лётному делу. На манеж выходят многие и преподносят ему на память дары. Появляются представители купечества и дарят Заикину трость, украшенную бриллиантами и золотой головой льва вместо набалдашника. Я посмотрел на отца — он плакал… Вот такая история".

Историческая фигура, человек, считавшийся учеником самого Ивана Поддубного, любимец тысяч и тысяч почитателей спорта и пример для тех, кто исповедует здоровый образ жизни, — Иван Заикин, как и многие другие легенды века двадцатого, благодаря таким воспоминаниям становится ближе молодому поколению кишиневцев. Ведь для нас такие люди — уже почти мифология. А рассказанная нашим земляком история о Заикине и его трости, о том, что известный борец и чемпион мира, все-таки, не фантазировал, а говорил правду, — ценна своей штучностью. Неповторимые моменты о жизни лучших из нас остаются в нашей памяти, чтобы когда-нибудь о них рассказать другим.

Старинная фотография Кишинева
© Photo: Stefanita Ion de Moldavie
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Можно предположить, что бриллианты, которыми была инкрустирована трость, Заикин продал в трудные годы. Ведь далеко не всегда проходили материально выигрышные выступления, тем более, что атлет на протяжении карьеры заработал несколько тяжелых травм, после которых, очевидно, требовалась реабилитация, поэтому некоторое время выходить на манеж доктора строжайше запрещали.

… А, прочитав это воспоминание и помня образ Ивана Заикина, запечатленный на многих фотографиях и кинохрониках, можно даже представить, как престарелый борец, честно рассказав юным друзьям об истории своей трости, добродушно, а, может быть, с жалостью в глазах, улыбается, видя веселое неверие детей послевоенного времени в подобные факты. Ведь тогда не то что драгоценные камни — сладости и в целом полноценное питание еще несколько трудных лет оставались доступны для этих мальчиков и девочек только на картинках…

Памятник Александру Второму в Кишиневе
© Photo: oldchisinau.com
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Еще четыре факта об Иване Заикине:

— Кроме борцовских схваток выступал и с атлетическими номерами. Носил по арене на спине якорь на 25 пудов (409,5 кг), бочку на 40 вёдер воды, поднимал гриф с десятком зрителей и так далее. Ложился на арену, а по доскам на его груди проезжал автомобиль с пассажирами. На плече Ивана гнули двутавровую балку, а из листового железа он вил галстуки. С этими номерами гастролировал в Европе, Африке, Америке и даже Австралии.

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— Дружил с Александром Куприным, Максимом Горьким, Федором Шаляпиным, Александром Блоком, Алексеем Толстым и даже с Григорием Распутиным. С ним он познакомился через царицынского (Царицын — ныне Волгоград) священника Илиодора. Когда Распутина ранила ножом жительница Царицына Хиония Гусева, Заикин послал ему письмо, где были такие слова: "Молю Бога об укреплении вашего душевного и физического здоровья".

ТОЛСТОЙ ПИСАТЕЛЬ
© Sputnik/ РИА Новости
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— В 1910 году стал авиатором, совершил ряд показательных полетов. Эта карьера завершилась неудачно. В Одессе пассажиром аэроплана Заикина стал знаменитый писатель Александр Куприн. Большой вес обоих привел к тому, что самолет начал падать. К счастью, и Заикин, и Куприн выжили, но спонсоры Ивана Михайловича с тех пор прекратили с ним любые совместные начинания.

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— Переселился в Кишинев в 1928 году. Организовал "Спортивную арену" — ансамбль профессиональных атлетов-борцов. Их выступления, проходившие на территории Бессарабии и Румынии — в Кишинёве, Оргееве, Хынчештах, Яссах, Галаце и носили зрелищно-просветительскую направленность. Великолепно сложенные, сильные и ловкие богатыри были прекрасными агитаторами физической культуры и здорового образа жизни.

По материалам из открытых источников

Тема:
Легенды старого Кишинева (85)

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Теги:
аэроплан, трость, авиатор, бриллианты, фильм, Александр Куприн, Семен Кацыв, Иван Заикин, СССР, Молдова, Румыния, Россия, Кишинев
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