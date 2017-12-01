21:51 01 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Травяное покрытие на футбольном поле стадиона Лужники

В Молдове разделилось мнение о "группе смерти" на ЧМ по футболу 2018

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Спорт
Получить короткую ссылку
171 0 0

Сразу несколько групп могут претендовать на звание самых сильных – так считают в Молдове

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Болельщики сборной Молдовы разделились во мнении, какой из сформировавшихся по итогам жеребьевки чемпионата мира по футболу квартетов, можно считать "группой смерти".

Жеребьевка финальной стадии прошла в пятницу в Государственном Кремлевской дворце. Сборная России, как организатор турнира, попала в группу "А" вместе со сборными Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре). 

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik/ Владимир Песня
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки для сборной России

Федерация футбола Молдовы провела опрос среди болельщиков и любителей игры с мячом, поинтересовавшись, какую группу они считают самой сильной.

В итоге мнения разделились между группами "В", "D" и "F". При этом, лидирует в опросе квартет "D", где сыграют сборные Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерия. Примерно столько же опрошенных назвали "группой смерти" группу "В", где оказались Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Чуть меньше болельщиков из Молдовы считают, что самая сильная группа на чемпионате мира — группа "F", куда жребий отправил Германию, Мексику, Швецию и Южную Корею.

Часть любителей футбола подчеркнула, что будет с любопытством следить за выступлением сборной России, отметив, что для выхода в следующий этап игрокам предстоит потрудиться. 

Игры финальной стадии мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

По теме

Как прошла жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года
Как жителям Молдовы попасть на ЧМ-2018 по футболу: где, когда и почем
WADA не имеет претензий в вопросе подготовки к ЧМ-2018 по футболу
Теги:
группа смерти, футбол, чемпионат мира по футболу 2018, жеребьевка, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Родные и близкие

    У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.

  • Спецоперация в столице Грузии
    Конец террориста

    Анализ ДНК подтвердил, что в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован международный террорист Ахмед Чатаев.

  • Леопард в селе Лыхны
    Слишком бесстрашная

    Самку леопарда, пойманную в Абхазии, могут не выпустить в дикую природу, если она не будет бояться людей и подходить к их жилищам.

  • Вице-премьер КР Толкунбек Абдыгулов. Архивное фото
    Открыть границы

    Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране.

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная-2017 в Лас-Вегасе
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак
В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак
Вирус иммунодефицита человека
ВИЧ в мире - признаки и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться