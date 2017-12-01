В Молдове разделилось мнение о "группе смерти" на ЧМ по футболу 2018

Сразу несколько групп могут претендовать на звание самых сильных – так считают в Молдове

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Болельщики сборной Молдовы разделились во мнении, какой из сформировавшихся по итогам жеребьевки чемпионата мира по футболу квартетов, можно считать "группой смерти".

Жеребьевка финальной стадии прошла в пятницу в Государственном Кремлевской дворце. Сборная России, как организатор турнира, попала в группу "А" вместе со сборными Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

© Sputnik/ Владимир Песня Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки для сборной России

Федерация футбола Молдовы провела опрос среди болельщиков и любителей игры с мячом, поинтересовавшись, какую группу они считают самой сильной.

В итоге мнения разделились между группами "В", "D" и "F". При этом, лидирует в опросе квартет "D", где сыграют сборные Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерия. Примерно столько же опрошенных назвали "группой смерти" группу "В", где оказались Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Чуть меньше болельщиков из Молдовы считают, что самая сильная группа на чемпионате мира — группа "F", куда жребий отправил Германию, Мексику, Швецию и Южную Корею.

Часть любителей футбола подчеркнула, что будет с любопытством следить за выступлением сборной России, отметив, что для выхода в следующий этап игрокам предстоит потрудиться.

Игры финальной стадии мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.