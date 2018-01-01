Гацкан поздравил с Новым годом в стиле президента России

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Капитан "Ростова", молдавский полузащитник Александр Гацкан свое новогоднее обращение к болельщикам сделал в стиле похожем на ежегодную речь лидера России Владимира Путина, которую он произносит в ночь с 31 декабря на 1 января.

Видеообращение Гацкана размещено на официальном youtube-канале ФК "Ростов". Оно начинается с аналогичного музыкального вступления. Затем Гацкан подводит итоги уходящего года и делает прогноз на 2018-й, а после на табло стадиона меняется время.

"2017 год получился для нашей команды ярким на события и эмоции. В какой-то степени он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и болельщиков и открыли возможности для светлого будущего "Ростова"… Горд, что являюсь капитаном "Ростова". От лица всех игроков хочу поздравить вас с Новым Годом. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в 2018 году нас всех ждут только победы", — сказал Гацкан.

Гацкан признавался лучшим футболистом клуба в ноябре и декабре 2017 года, а также по итогам всего сезона, завершившегося в Российской футбольной премьер-лиге. В конце 2017 года Молдавская федерация футбола в четвертый раз признала Гацкана лучшим футболистом страны. До этого такой титул он получал в 2013, 2015 и 2016 годах.