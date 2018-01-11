Стал известен первый соперник Албота на Australian Open

Жеребьевка определила Раду Алботу соперника, с которым он встречался уже четыре раза

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Соперником лидера молдавского тенниса Раду Албота в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису станет венгр Мартон Фучович. Об этом стало известно в четверг после состоявшейся жеребьевки.

До этого соперники встречали между собой четыре раза. Албот выиграл лишь однажды – в 2014 году во втором круге квалификации к US Open (6:4, 3:6, 6:0). Дважды Фучовичу молдавский спортсмен уступил в Кубке Дэвиса (2013 и 2015 годы), а еще раз в 2017 году на челленджере в Брауншвейге.

В настоящее время Албот занимает 88 место в рейтинге АТР, а его соперник – 85 место.

Молдавский спортсмен в основной сетке первого турнира из серии Большого шлема играл однажды – в прошлом году он уступил уже в стартовом раунде, венгр же до этого ни разу не пробивался на эту стадию соревнований.