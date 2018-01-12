Назначен новый главный тренер сборной Молдовы по футболу

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Бывший второй тренер питерского "Зенита" и донецкого "Шахтера" Александр Спиридон назначен новым главным тренером сборном Молдовы по футболу. Руководство профильной федерации официально объявило об этом на пресс-конференции в пятницу.

"Играть в сборной страны будут те, кто будет лучше в день матча, не важен будет ни возраст, ни опыт. Выступать будут только лучшие. У игроков не должно быть страха ни перед одним соперником. Хочу, чтобы наша команда играла во вкусный футбол, тогда люди будут приходить на матчи", — сказал Спиридон.

Он также подчеркнул, что пока не знаком с большинством молдавских футболистов, но начнет это делать уже с 13 января. Также Спиридон назвал часть своих помощников.

"В тренерский штаб точно войдет Андрей Мартин. Серджиу Ботнораш будет работать с игроками. Еще предстоит выбрать тренера по физической подготовке, а также одного ассистента", — сказал главный тренер.

Спиридон – автор первого гола в истории сборной Молдовы. В 1991 году на Республиканском стадионе он забил мяч в ворота сборной Грузии. За национальную команду Спиридон сыграл 16 матчей. В 1992-м он был назван лучшим футболистом страны. Вместе с кишиневским "Зимбру" он трижды становился чемпионом Молдовы (1994-1996 годы).

В 2001 году Спиридон тренировал сборную страны, был наставником молодежки в четырех матчах (2000-2001 годы). С 2004 года стал вторым тренером донецкого "Шахтера", который за время его работы вместе с Мирчей Луческу в клубе стал 8 раз чемпионом Украины, выиграл 5 раз Кубок этой страны и 7 раз – Суперкубок. В 2009 году "Шахтер" стал обладателем Кубка УЕФА. В сезоне 2016/2017 Спиридон работал вторым тренером в "Зените" из Санкт-Петербурга.