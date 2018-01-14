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Участницы открытого чемпионата Забайкальского края по бодибилдингу в Чите

Диеты больше не нужны: как сейчас выглядит идеальное женское тело

© Sputnik/ Evgeny Yepanchintsev
Спорт
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Стандарты красоты изменились – худоба больше не в моде

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. За последние несколько десятилетий представление об идеальной женской фигуре менялось не раз. Было время, когда примером для подражания были и худощавые бледнокожие девушки, и пышнотелые красотки, и супермодели, и сочные фигуристые женщины а-ля Мэрилин Монро.

Однако, время идет, и все это становится пережитком прошлого. Уже давно никто не стремится к болезненной худобе, столь популярной в начале 90-х. Тогда, худощавая Кейт Мосс дала начало новой эпохе. Хрупкость, впалые скулы, тонкие запястья, бледная кожа — все это считалось пиком красоты.

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К счастью, популярность на такую внешность прошла, и в моду снова вернулся спорт. Девушки толпами побежали записываться в тренажерные залы, чтобы сделать свою фигуру стройной и подтянутой.

"То, как много сетей фитнес-клубов открывается в Кишиневе, уже говорит о том, что стандарты меняются. Даже на подиумах просто худенькие девушки уже не появляются", — говорит фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен.

Не секрет, что на то, как меняются эталоны красоты влияют и социальные сети. По словам спортивного инструктора, к ней часто обращаются девушки с желанием накачать ягодичные мышцы, как у Ким Кардашьян. С ее появлением, пышнотелые барышни с широкими бедрами облегченно вздохнули — больше им не придется изнемогать на беговой дорожке, желая скинуть лишние килограммы.

"Часто приходят девушки с желанием накачать только ягодицы, но мы стараемся им объяснить, что, если не работать над всем остальным, — это будет смотреться плохо. Сейчас все, конечно, хотят фигуру накаченную, чтобы та же юбка хорошо лежала или те же джинсы хорошо смотрелись", — говорит спортивный эксперт.

Однако вместе с пышными бедрами в моду пришел и так называемый plus size. После того, как такая модель впервые появилась на обложке журнала Playboy, популярность plus size начала набирать обороты. Уже десятки моделей с размером одежды от 42 до 54 по популярности практически стали на одну ступень с "ангелами" Victoria's Secret. 

Пациент с избыточным весом
© Fotolia/ Africa Studio
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И вот пышнотелые женщины во всю заговорили о том, что вес можно не сбрасывать — это теперь даже популярнее. Но, не является ли это опять навязанным стандартом? Ведь наверняка есть девушки, которые в эпоху Кейт Мосс сидели на строгой диете, желая, чтобы скулы и ключицы были буквально обтянуты кожей, теперь, в эпоху Ким Кардашьян, потеют в тренажерных залах в погоне за большими ягодицами.

"Красивая фигура должна, в первую очередь, идти от здорового образа жизни и правильного питания. Главная цель — это здоровье. А вот этот "fashion-бизнес", из-за которого все гонятся за определенными стандартами только убивает здоровье ", — подчеркнула фитнес-тренер.

Поэтому нельзя сказать, что сейчас или когда-то был и есть один идеал и эталон женской фигуры. Надо стремится к своему идеалу, т.к. при росте 150 см, вряд ли огромные ягодицы будут хорошо смотреться. Быть может идеальные для вашей фигуры пропорции и ее эстетическая красота гораздо важнее навязанных современных стандартов?

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Теги:
красивые девушки, фитнес, диета, похудение, спорт, Спорт
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