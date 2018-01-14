Молдавский футболист может попасть в Чемпионат Италии

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Нападающий футбольного клуба «Шериф» и сборной Молдовы может перейти в «Торино», передает итальянское спортивное издание «Toro».

Как сообщает пресса, стороны уже почти согласовали трансфер 18-летнего игрока. По предварительным данным, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро.

Форвард является воспитанником кишиневского «Зимбру", уйдя оттуда в Шериф в весной 2017 года.

В Серии А за «Кальяри» уже играет молдаванин, полузащитник сборной Молдовы — Артур Ионицэ.

Ранее он выступал и за «Верону». В итальянском Чемпионате Ионицэ провел 86 матчей и забил 9 голов.