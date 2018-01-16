В Кишиневе может пройти матч за Суперкубок УЕФА

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Столица Молдовы – один из девяти городов, выразивших желание провести у себя поединок за Суперкубок УЕФА в 2020 году. Об этом говорится на сайте этой европейской организации.
Как уточняется в сообщении, претендент – стадион "Зимбру" в Кишиневе. На этой арене во всех крупных европейских и мировых турнирах выступает сборная Молдовы, а также проводят еврокубковые матчи не только столичные клубы.
Конкурс по выбору стадиона, где пройдет Суперкубок УЕФА-2020, стартовал 8 декабря прошлого года и завершился 12 января 2018-го.
"Выражение интереса не имеет юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года. Исполком УЕФА назовет победителя в мае 2018 года", — сказано в сообщении УЕФА.
Кроме Кишинева в число претендентов вошли:
- Албания, Тирана, "Национальный",
- Беларусь, Минск, "Динамо",
- Израиль, Хайфа, "Самми Офер",
- Казахстан, Алматы, "Центральный",
- Португалия, Порту, "Драгау",
- Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк",
- Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский",
- Франция, Ницца, "Стад-де-Нис".