В Кишиневе может пройти матч за Суперкубок УЕФА

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы могут сыграть в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Столица Молдовы – один из девяти городов, выразивших желание провести у себя поединок за Суперкубок УЕФА в 2020 году. Об этом говорится на сайте этой европейской организации.

Как уточняется в сообщении, претендент – стадион "Зимбру" в Кишиневе. На этой арене во всех крупных европейских и мировых турнирах выступает сборная Молдовы, а также проводят еврокубковые матчи не только столичные клубы.

Конкурс по выбору стадиона, где пройдет Суперкубок УЕФА-2020, стартовал 8 декабря прошлого года и завершился 12 января 2018-го.

"Выражение интереса не имеет юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года. Исполком УЕФА назовет победителя в мае 2018 года", — сказано в сообщении УЕФА.

Кроме Кишинева в число претендентов вошли: