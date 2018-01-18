В Италии будет играть второй молдавский футболист

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Нападающий молодежной сборной Молдовы и игрок тираспольского "Шерифа" Виталий Дамашкан переходит в ФК "Торино". Заключение сделки подтвердили в Молдавской федерации футбола.
"Контракт заключен на три с половиной года с возможностью продления. Виталий Дамашкан станет вторым молдавским футболистом, который будет играть в чемпионате Италии, где уже выступает Артур Ионица", — сообщили в МФФ.
Правда, переход состоится не в зимнее трансферное окно. Дамашкан присоединится в новой команде летом, а до этого времени будет играть в "Шерифе".
Ранее сообщалось, что за переход 18-летнего футболиста итальянский клуб заплатит 1,5 миллиона евро.
Дамашкан — воспитанник кишиневского "Зимбру". Весной 2017 года он перешел в "Шериф".