В Италии будет играть второй молдавский футболист

Трансфер, о котором раньше ходили только слухи, теперь официально состоялся – в Серию "А" отправляется Виталий Дамашкан

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Нападающий молодежной сборной Молдовы и игрок тираспольского "Шерифа" Виталий Дамашкан переходит в ФК "Торино". Заключение сделки подтвердили в Молдавской федерации футбола.

"Контракт заключен на три с половиной года с возможностью продления. Виталий Дамашкан станет вторым молдавским футболистом, который будет играть в чемпионате Италии, где уже выступает Артур Ионица", — сообщили в МФФ.

Правда, переход состоится не в зимнее трансферное окно. Дамашкан присоединится в новой команде летом, а до этого времени будет играть в "Шерифе".

Публикация от FMF (@fmfmoldova) Янв 18, 2018 at 4:10 PST

Ранее сообщалось, что за переход 18-летнего футболиста итальянский клуб заплатит 1,5 миллиона евро.

Дамашкан — воспитанник кишиневского "Зимбру". Весной 2017 года он перешел в "Шериф".