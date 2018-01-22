На Олимпиаду в Корею поедут два представителя Молдовы

Два спортсмена из Молдовы смогут представить нашу страну на Зимней Олимпиаде

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. В Национальном олимпийском комитете сообщили в понедельник, что два спортсмена завоевали право представить Молдову на Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Корее.

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В лыжных гонках выступит 21-летний воспитанник спортклуба "Динамо" Николае Гайдук, а в соревнованиях по горным лыжам – 28-летний экс-австриец Кристофер Хорл, который уже полтора года выступает за сборную Молдовы.

На прошлой неделе Хорл дважды выиграл национальные соревнования в Чехии, став первым в скоростном спуске и супер-гиганте. Комбинацию он завершил на 13 месте.

Шансы поехать в Корею еще остаются у молдавского саночника Леонарда Чепой.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.