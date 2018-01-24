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Жеребьевка. Архивное фото

Стали известны соперники Молдовы в Лиге наций

© Sputnik/ Владимир Песня
Спорт
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (232)
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В результате жеребьевки определена группа и три сборных, с которыми в группе сыграет сборная Молдовы по футболу в новом турнире УЕФА – Лиге наций

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу попала в группу 2 в дивизионе "D" Лиги наций. Это стало известно по итогам проведенной УЕФА в среду жеребьевки.

Соперниками подопечных Александра Спиридона, который присутствовал на жеребьевке, стали команды Белоруссии, Люксембурга и Сан-Марино. 

Новый главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон
© Sputnik/ Михаил Киреев
Назначен новый главный тренер сборной Молдовы по футболу

В группу 1 попали Грузия, Латвия, Казахстан и Андорра, в группу 3 — Азербайджан, Фарерские острова, Мальта и Косово, а в группу 4 — Македония, Армения, Лихтенштейн и Гибралтар.

Сборная Румынии выступит в дивизионе "С". Команда попала в группу 4, где сразится с Сербией, Черногорией и Литвой.

Команды Украины и России сыграют в дивизионе "В". Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе 2 с командами Швеции и Турции, а сборная Украины – в группе 1 со Словакией и Чехией.

Лига наций — новый турнир УЕФА, который впервые пройдет в сезоне-2018/19.

Согласно формату, 55 национальных команд-участниц разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. В дивизионах А и В будут выступать по 12 команд, в дивизионе С — 15 сборных, а в дивизионе D — 16. Дивизионы А и В будут делиться на четыре группы по три команды в каждой. В дивизионе С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в дивизионе D — четыре группы по четыре участника. 

Дамашкан Виталие
© Photo: FC "Sheriff"
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Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года, игры состоятся в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. Победители групп дивизиона A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. В декабре 2018 года будет определена страна-хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители групп дивизионов B, С, D выйдут в следующую лигу, последние 4 команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.

В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (232)

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Теги:
соперники, турнир, футбол, жеребьевка, Лига наций, УЕФА, Молдова, Спорт
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