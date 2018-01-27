Журавский: рассчитывать на серьезные места на Олимпиаде Молдове рано

Глава Молдавского олимпийского комитета заявил, что результаты представителей республики будут зависеть от их психологической мобилизации.

КИШИНЕВ, 27 янв —Sputnik, Дарья Чернега. На зимних Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля в корейском Пхенчане, Молдову представят два спортсмена: австриец по происхождению горнолыжник Кристофер Хорл и лыжник Николай Гайдук.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков На Олимпиаду в Корею поедут два представителя Молдовы

Вплоть до начала Олимпиады они будут тренироваться за пределами республики. Как пояснил для Sputnik глава Олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский, в стране нет соответствующей инфраструктуры и финансовых возможностей для полноценной подготовки участников игр в Пхенчхане.

"Когда мы натурализовали австрийского спортсмена, нашим главным условием было, что он берет на себя расходы по подготовке к играм. И мы практически ничего не вкладывали. Второй парень — Игорь Гайдук за счет государства ездил на отборочные соревнования и на международные старты. Естественно, что нам нужно больше инвестировать в подготовительный процесс", — заявил Журавский.

По оценкам главы Олимпийского комитета, у Кристофера Хорла больше шансов показать значимые результаты, поскольку ранее он зарекомендовал себя на европейских турнирах. Что касается Николая Гайдука, для него главное на Олимпиаде побить личные рекорды.

"Не будем скрывать, развитие зимних видов спорта у нас не является стратегическим. Мы принимаем участие, и будем стараться выступить как можно лучше. Но рассчитывать на серьезные места нам рановато", — отметил собеседник.

Чиновник также заявил, что результаты представителей Молдовы будут зависеть от их психологической мобилизации. Кристофер Хорл и Николай Гайдук — молодые спортсмены, которые впервые примут участие в Олимпийских играх.

Ранее на участие в Олимпийский играх в Корее претендовал еще один представитель Молдовы — саночник Леонид Чепой. Однако, по словам Журавского, его шансы попасть на соревнования не превышают 10-15%, и, скорее всего, республику на этот раз представят только лыжник и горнолыжник.