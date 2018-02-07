Экс-футболист "Спартака" и "Бешикташа" перешел в "Шериф"

Игрок сборной Армении в среду подписал контракт с чемпионом Молдовы тираспольским "Шерифом"

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Армении Араc Озбилиз перешел в тираспольский "Шериф". Контракт с ним был подписан в среду в Белеке. Об этом сообщили на сайте команды.

Детали сделки не разглашаются. Озбилиз стал пятым новичком "Шерифа" в этом году.

"Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Араса Озбилиза и желает ему хороших матчей, много забитых мячей, также избежать травм", — говорится в сообщении.

Озбилиз утром познакомился с тренерским штабом, а вечером провел первую тренировку в составе новой команды.

Футбольную карьеру он начинал в амстердамском "Аяксе". Позже выступал за краснодарскую "Кубань", московский "Спартак", испанский "Райо Вальекано" и турецкий "Бешикташ".