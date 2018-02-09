Олимпиада в Корее: открытие Игр, русское "вопреки", и что ждет Молдову

В пятницу официально открываются Олимпийские игры, в которых примут участие всего два молдавских спортсмена, а российские атлеты выступят в статусе олимпийских

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады-2018, пройдет в пятницу в Пхенчхане. Начнется она в 13.00 по кишиневскому времени.

Молдова на Играх

Представители нашей страны в зимних видах никогда особо не блистали. Поэтому лишь два молдавских спортсмена получили путевку на главный старт четырехлетия.

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В лыжных гонках выступит 21-летний воспитанник спортклуба "Динамо" Николае Гайдук, а в соревнованиях по горным лыжам – 28-летний экс-австриец Кристофер Хорл, который уже полтора года выступает за сборную Молдовы.

И если Гайдук заявлен только в одной дисциплине (15 км свободным стилем), то Хорл выступит на трех дистанциях.

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Натурализованный горнолыжник стартует на Играх уже 11 февраля в 4.00 по кишиневскому времени, когда начнется скоростной спуск, 13 февраля он выйдет на дистанцию комбинации (даунхилл – 4.30, слалом – 8.00), а 15 февраля (в 4.00) уйдет на дистанцию супер-гиганта.

Лыжная гонка, в которой участвует Гайдук, запланировано на 8.00 16 февраля.

Кстати, именно Гайдук будет нести молдавский флаг на открытии Олимпиады.

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Спортивный арбитражный суд (CAS), 1 февраля оправдавший 28 российских спортсменов, участников зимней Олимпиады в Сочи, которых Международный олимпийский комитет (МОК) ранее пожизненно дисквалифицировал и аннулировал их результаты, на этот раз вынес вердикт не в пользу россиян.

Оправданные судом спортсмены, не приглашенные Международным олимпийским комитетом на Олимпиаду, 6 и 7 февраля оспорили это решение в CAS. Всего речь идет о 47 россиянах – спортсменах и тренерах. В пятницу Спортивный арбитраж отклонил все апелляции.

"В своем решении судьи CAS посчитали, что созданный МОК процесс о составлении списка приглашенных российских спортсменов, как олимпийских атлетов из России, не может считаться санкцией, а, скорее, решением о приемлемости", — сказано в сообщении.

Также спортивный арбитраж апеллировал тем, что членство в МОК Олимпийского комитета России временно приостановлено, но международная организация, тем не менее дала возможность спортсменам на определенных условиях выступить на Играх.

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CAS считает это "процессом, призванным сбалансировать заинтересованность МОК в борьбе с применением допинга и интересами спортсменов из России".

В итоге на Игры допустили 169 олимпийцев из РФ, но приехали в Корею 168 человек, так как Ольга Граф отказалась от приглашения МОК.

Российский флаг на трибунах © Sputnik/ Григорий Сысоев Россия на Олимпиаде 2018 в Пхенчхан: потери и шансы сборной

По решению исполкома Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года россияне не имеют права выступать на Играх под своим национальным флагом и демонстрировать российскую символику, в случае завоевания призового места не будет звучать гимн РФ.

В итоге делегация олимпийских атлетов из РФ выйдет на церемонию открытия Игр под олимпийским флагом, а понесет его волонтер, чье имя пока не называют.

Кроме того, в январе этого года МОК объявил о запрете проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде.

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Первоначально появились сообщения о том, что российский триколор также попал в этот список, однако позже Международный олимпийский комитет объяснил, что болельщики из РФ могут демонстрировать флаг своей страны на трибунах, но это не должно быть организованной политической акцией.

"Запретить зрителям или болельщикам демонстрировать во время проведения Игр флаг страны признанного Национального олимпийского комитета (НОК), даже если членство этого НОК временно приостановлено, нельзя", — заявили в МОК.

Кстати, первый российский флаг телекамера выловила на командных соревнованиях по фигурному катанию, которые стартовали еще до официальной церемонии открытия.

Российский флаг на трибунах на фигурном катании pic.twitter.com/r0xvK9P8RX — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.

​Олимпийские игры завершатся 25 февраля.