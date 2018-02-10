Последняя Олимпиада?

Для Sputnik, Павел Шипилин

Оказывается, несправедливость — это не только чувство. Оно имеет зримое воплощение: проход сборной России на церемонии открытия Игр в Пхенчхане под безликим олимпийским флагом вместо триколора.

Не оправдалась и последняя надежда россиян: вынесенная панель Спортивного арбитражного суда, для ускорения процесса работающая в Южной Корее, отклонила апелляции 47 атлетов из России на недопуск к Играм в Пхенчхане. Как считают эксперты, арбитры всерьез восприняли угрозу МОК и WADA реформировать CAS и решили не ссориться с всесильными чиновниками. Я нисколько не сомневаюсь, что юристы испытали нешуточное давление за свое предыдущее решение, оправдавшее российских спортсменов.

Кажется, уже весь мир понял, что допинговый скандал, раздутый вокруг российского спорта – это большая политика, большая игра, большая война — к счастью, пока гибридная, информационная. Но в ней тоже есть выигранные и проигранные битвы, удачливые и не очень полководцы и жертвы. В данном случае, десятки сломанных судеб российских атлетов.

Но не только. Под угрозой оказалось все Олимпийское движение. Я думаю, Международный олимпийский комитет, превращенный в инструмент давления и унижения, еще не скоро оправится от скандала. Если вообще когда-нибудь станет прежним.

Конечно, атлеты из других стран прекрасно понимают, что Олимпийские игры вдруг стали местом, где выясняют отношения сильные мира сего. Говорят, многие выражают российским спортсменам поддержку. Во всяком случае, когда по кругу стадиона проходили спортсмены Эстонии, Латвии и Литвы, Беларуси, Молдовы, Украины, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии и Азербайджана, я каждый раз чувствовал легкий укол ностальгии. Мне хотелось верить, что наши бывшие соотечественники не оставят без сочувствия и моральной поддержки своих российских соперников. Эти молодые люди привыкли соревноваться друг с другом, а вот выигрывать единоборства у политиков они не умеют.

Несправедливость очевидна, как и цель, которую преследовали: не только присутствие, но даже упоминание России на международных площадках должно быть если не исключено, то сведено к минимуму. Никаких визуальных ассоциаций со своенравной страной, именно поэтому МОК был так тверд, когда исключил любое появление в Пхенчхане российского триколора. Не только спортсмены, но даже журналисты обязаны называть себя "Олимпийский репортер из России". Корреспонденты Матч ТВ не решились нарушить строгий запрет, этот текст был вышит на красном лоскутке, пришитом к куртке. Триколора в кадре не было нигде.

Сейчас юристы готовят иски к Международному олимпийскому комитету, трое российских велосипедистов уже дошли до Верховного суда канадской провинции Онтарио, где рассматривается дело против профессора Макларена и WADA. По мнению атлетов, докладчик не проверил представленную ему ложную информацию, и из-за этого они были лишены возможности участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

© Sputnik / Miroslav Rotari Журавский: без России Олимпиада-2018 будет неполноценной

Для профессионалов участие в Олимпиаде — главная цель жизни. Это пот, слезы, кровь тренировок, а победа — мечта и вершина успеха. И если есть конкретные организации и конкретные персоны, которые под надуманным, а если называть вещи своими именами, просто лживым предлогом лишили их мечты, то злонамеренные действия этих чиновников и организаций должны иметь четко выраженный и немалый денежный эквивалент.

Международный олимпийский комитет находится под юрисдикцией швейцарской фемиды, куда и будут в скором времени поданы десятки исков от российских спортсменов. Если швейцарцы не поддадутся давлению, которое на них наверняка тоже будет оказано, выплаты могут оказаться весьма ощутимыми для МОК. Но главное, конечно, моральная девальвация. Нельзя нарушать главный принцип олимпийского движения: не смешивать спорт и политику.

В этом случае XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, где состоялась красочная и яркая церемония открытия, могут оказаться последними. Во всяком случае, последними для нынешнего состава Исполкома МОК во главе с Томасом Бахом.

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