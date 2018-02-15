Албот вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот успешно продолжает свой путь по турнирной сетке турнира АТР в Нью-Йорке. В четверг отечественный спортсмен обыграл хозяина кортов, третьего сеянного соревнований Джона Изнера.

Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 4 минуты. Американец, занимающий 18 место рейтинга АТР, проиграл первую партию Алботу (91 место рейтинга АТР) на тайбрейке, но выиграл второй сет. Решающую партию, а вместе с ней и весь матч выиграл молдавский спортсмен – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Албот сумел одержать верх над соперником, даже несмотря на 28 эйсов американца.

Оппонентом молдавского теннисиста в четвертьфинале стал пятый сеянный японец Кеи Нисикори (27 место рейтинга АТР). До этого они друг с другом не встречались. Их поединок запланирован на 16 февраля.

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Призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составляет 668,5 тысячи долларов. За выход в четвертьфинал теннисисты получат 19 тысяч 385 долларов, а победитель заработает свыше 119 тысяч.

Албот продолжает выступать и в парном разряде. На этом турнире он играет вместе с грузином Николозом Басилашвили. В четвертьфинале им предстоит сразиться с немецко-филиппинским тандемом Петер Гожовчик/Трит Хьюэй (Peter Gojowczyk/Treat Huey).