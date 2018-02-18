Трынта – золотое наследие Молдовы

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik, Николай Костыркин. История традиций многих стран мира начинается не только с обрядовых песен и танцев, но и с национальной борьбы. В Молдове это рукопашное состязание издавна называется трынтой.

© Sputnik/ Дмитрий Донской Редкое видео – настоящая молдавская трынта

Есть предание о том, что господарь Штефан Великий, испытывая недостаток в воинах, — времена были непростые, и армию нужно было увеличивать, — повелел в каждом селе и городе устраивать состязания по трынте. Победитель получал живого барана, с которым должен был пройти вокруг борцовского поля. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал экс-президент федерации молдавской борьбы "Трынта" Виктор Пейков.

Внук Штефана Великого — первый, кого венчали шапкой Мономаха >>>

Минули века, но в Молдове традиция состязаний по трынте не прервалась. До сих пор в каждом селе на храмовые и другие праздники мальчики, юноши и взрослые мужчины соревнуются в силе, ловкости и удали. Совсем молодые участники могут таким образом впервые заявить о себе как о личности, о человеке, который чего-то в жизни стоит.

© Sputnik/ Николай Костыркин Исторические знамена и флаги Молдовы 27

"И до сих пор главным призом остается баран. Те же, кто в силу возраста не может взять барана на плечи, чтобы показательно пронести его перед ликующими зрителями, шествуют с бараном на поводу. Существует также и традиция одаривать победителей кроликом или петухом", — отметил Пейков.

Собеседник уверен, что трынта в Молдове — одна из составляющих в воспитании человека, его чести и совести. Это начало всего — любви по отношению к своему народу, ответственности за него, а также за семью, за великое в судьбе страны. Эти качества и дают право называться гражданином, сыном своей Родины.

Двести лет назад — как сейчас: борьба за будущее Молдовы >>>

Из таких составляющих нашей духовности, культуры, служению народу слагается ментальность — тот императив, который стал нашим всеобщим позывным — "С чего начинается Родина?".

Виктор Пейчев предложил ввести это спортивное достояние нашей страны в список всемирного наследия ЮНЕСКО.