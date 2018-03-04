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Мария Шарапова (Россия) в матче 1-го круга одиночного разряда среди женщин на турнире ВТБ Кубка Кремля против Магдалены Рыбариковой (Словакия)

Почему теннисистки стонут

© Sputnik/ Alexey Kudenko
Спорт
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Известная молдавская теннисистка, экс-президент Национальной федерации тенниса Марина Таубер объяснила причину громких стонов спортсменов во время матчей

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии произошел конфуз. Стоны белорусской теннисистки Арины Соболенко (№66 в рейтинге WTA) так завели публику, что зрители начали передразнивать спортсменку, имитируя ее крики. Любители тенниса настолько вошли в раж, что пришлось вмешаться судье, которая призвала публику к спокойствию.

По словам молдавской теннисистки Марины Таубер, открытое проявление эмоций на корте свойственно не только женщинам, но и мужчинам. И связано это не с желанием позлить соперника или вызвать возбуждение зрителей, а с дыханием спортсмена. 

Зритель вышел на корт Уимблдона
© Video: Wimbledon
На Уимблдоне зритель решил научить теннисистку, как подавать мяч

"Это связано с механикой удара. Нужно выдыхать, когда отбиваешь мяч. Часть спортсменов это делают бесшумно, без дополнительных звуков, но другим легче выдыхать со звуком", — рассказала собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Правда, признается теннисистка, некоторые спортсменки настолько привыкают стонать на корте, что без этого уже не могут. Они становятся психологически зависимыми от "громкого" выдоха.

"Все же, это надо воспринимать как часть физиологии, нежели что-то странное или необычное", — резюмировала она.

Как пишет Sputnik Беларусь, стоны белорусской теннисистки Арины Соболенко — явление в теннисе не новое. Крики экс-первых ракеток мира Виктории Азаренко и Марии Шараповой до сих будоражат сознание многих любителей тенниса. Ученые подсчитали, что стоны Шараповой достигали уровня в 105 децибел — по силе как раскат грома и близко к звуку реактивного самолета. Азаренко же установила на кортах "Уимблдона" рекорд по продолжительности стонов — 1,72 секунды.

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Теги:
спорт, большой теннис, Марина Таубер
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