"Дачия" не примет участие в чемпионате Молдовы по футболу

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Столичная "Дачия" Кишинев не будет участвовать в Национальной дивизии по футболу сезона 2018 года. Такое заявление появилось на официальном сайте команды, цитирующем руководство клуба.

"Дачия" Кишинев не будет участвовать в чемпионате Молдовы по футболу сезона 2018 года. Об этом сообщает руководство клуба. Дальнейшая судьба команда будет решена после проведения внутреннего собрания, запланированного весной этого года", — говорится в сообщении.

"Дачия" была основана в 1999 году. С тех пор клуб однажды выиграл чемпионат страны (в сезоне 2010-2011) и Кубок Молдовы (2011), семь раз становился серебряным призером и однажды занял третье место в чемпионате.

Других подробностей пока не представлено, но уже в среду команда обещает опубликовать "репортаж о последних событиях вокруг "Дачии".