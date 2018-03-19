Спорт и журналистика - детский конкурс для ЧМ по футболу

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Молодой футболист и журналист будут выбраны в Кишиневе 25 марта и представят Молдову на самом грандиозном событии года среди юношей. Речь идет о проекте "Футбол ради дружбы" (F4F), который состоится в Москве перед мундиалем 2018 года.

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Правда, участников этих еще предстоит выбрать. Поэтому Sputnik Молдова вместе с Федерацией футбола Молдовы под эгидой FIFA генеральным партнером Чемпионата — компанией "Газпром" приглашает всех детей в воскресенье, 25 марта, в 12.00 в спортивный центр столичного сектора Буюканы на состязания по футболу и журналистике.

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В случае с футболистом предпочтение будет отдано ребенку, который говорит по-английски и хорошо стоит на воротах. Что касается молодого журналиста, то кандидаты должны будут написать сочинение о футболе, продемонстрировать хорошие знания английского или способность вести репортаж со спортивной площадки.

Те, кто будет отобран по итогам конкурса, смогут встретиться с представителями руководства государства, чтобы объяснить цели проекта F4F, основывающегося на дружбе, равенстве, здоровье, мире, стремлению к победе, традициях и чести.

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Сам проект состоится в столице России в период с 8 по 15 июня. Будет сформировано 32 команды из детей 12-ти лет, которых будут тренировать молодые талантливые спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. Участники будут представлять 211 стран и регионов.

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Эти дети также смогут присутствовать на открытии Чемпионата мира по футболу 14 июня, на первом матче, между Россией и Саудовской Аравией.

Все расходы берут на себя организаторы проекта. Больше подробностей вы сможете найти на сайте sputnik.md.