Тираспольчанин получил шанс участвовать в Юношеских Олимпийских Играх

Во Всероссийских отборочных соревнованиях к Юношеским Олимпийским Играм в гонках на байдарке-одиночке среди юношей выиграл воспитанник тираспольской школы гребли.

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Юный тираспольчанин Даниил Ветров стал победителем Всероссийских отборочных соревнований к Юношеским Олимпийским Играм, которые завершились сегодня. Как сообщили в службе по спорту Приднестровья, воспитанник тираспольской школы гребли получил право представлять Россию на континентальном отборочном турнире, где определится окончательный состав европейских гребцов, которые получат квоты на Юношеские Олимпийские Игры.

"Спортсмены соревновались на специальной дистанции, которая напоминает движение по "восьмерке". На всех четырех этапах состязаний Даниил Ветров неизменно показывал лучшее время — в предварительном заезде, в четвертьфинале, в полуфинале, а финальное состязание спортсмен выиграл с преимуществом более чем в 5 секунд", — отметили в службе по спорту.

Даниил Ветров — кандидат в мастера спорта, воспитанник заслуженного тренера МССР и России Вячеслава Соколенко.

Континентальный отборочный турнир, куда единственную квоту в гонках на байдарке-одиночке среди юношей выиграл Даниил, состоится в середине апреля в Барселоне, а III Юношеские Олимпийские Игры пройдут в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе.