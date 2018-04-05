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Игрок сборной Молдовы Игорь Пикущак

Экс-футболист сборной Молдовы вошел в тренерский штаб "Краснодара"

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (46)
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Молодежную команду ФК "Краснодар" теперь будет тренировать молдавский специалист.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Бывший нападающий сборной Молдовы по футболу Игорь Пикущак стал наставником молодежной команды ФК "Краснодар". Об этом в четверг сообщили на официальном сайте клуба.

"Экс-наставник молодежной команды ФК "Краснодар" Мурад Мусаев 3 апреля стал у руля тренерского штаба основы. Освободившееся место во главе коллектива занял Игорь Пикущак", — сказано в сообщении.

Пикущак родился 27 марта 1983 года в Тирасполе. Экс-форвард сборной Молдовы и "Краснодара" (2009 – 2012) завершил карьеру игрока два года назад. В системе клуба 35-летний специалист работает с 2017 года. Первый матч в новом качестве Пикущак проведет 7 апреля в Санкт-Петербурге, где лидеру молодежного первенства предстоит сразиться с "Зенитом".

Тема:
Будни молдавского футбола (46)

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Теги:
молодежная команда, тренер, назначение, футбол, ФК "Краснодар", Игорь Пикущак, Краснодар, Молдова, Россия
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