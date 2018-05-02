В Кишиневе отметили Международный день футбола и дружбы с участием Sputnik

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Молдавская Федерация футбола и Sputnik Молдова отметили Международный день футбола и дружбы — один из самых больших спортивных праздников, посвященных детям.

В рамках события состоялись соревнования для представителей подрастающего поколения. В турнире участвовали около 100 юных футболистов. Премии и дипломы лауреатам вручил тренер команды "Кодру" из села Лозова Валериу Андроник и другие представители спортивных организаций нашей страны.

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Впервые Молдова отметила Международный день футбола и дружбы в 2014 году. Эта дата широко отмечается в 60 странах мира — в России, США, Индии, Китае, Германии, Франции, Сирии, Ираке, Японии и т.д. Турниры, приуроченные к событию, чаще всего проводят представители международной программы "Футбол ради дружбы", осуществляющейся при поддержке FIFA и UEFA. Эта программа продвигает базовые ценности дружбы, равенства, здравоохранения, мира и спортивных традиций.