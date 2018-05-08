Фотофакт: конно-спортивные соревнования в Молдове в канун Дня Победы

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы".

По данным пресс-службы посольства России в Молдове, состязание приурочено к празднованию Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове

В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы". © Photo : Посольство России в Молдове 1 / 10 © Photo : Посольство России в Молдове В Конно-спортивном клубе "Sparta" состоялись соревнования по конкуру на "Кубок Победы".

Соревнования проводились при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Молдова.

Первый день соревнований выявил победителя, и это Анастасия Карауш, воспитанница Республиканской конно-спортивной школы на великолепном вороном коне по кличке Губернатор.