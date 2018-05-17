21:23 17 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Олимпийский фестиваль в Кишиневе. Архивное фото

Праздник спорта: в субботу в Молдове пройдет Olympic Fest 2018

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Спорт
Получить короткую ссылку
24 0 0

Главное спортивное событие Молдовы пройдет в субботу в центре Кишинева: подготовлены сюрпризы и специальная программа для взрослых и детей.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В Молдове в субботу пройдет грандиозный спортивный фестиваль Olympic Fest 2018, который включает множество спортивных мероприятий и спортивных конкурсов для всей семьи.

Организатор фестиваля — Национальный олимпийский комитет (НОК), Минобрзования и мэрия Кишинева, а международным информационным партнером мероприятия выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

"Празднование Дня спорта и олимпийского движения в рамках единого массового мероприятия означает начало решительного призыва к более активной и сбалансированной жизни, подчеркивая преимущества спорта для всего общества", — отметили в НОК.

Как сообщили в комитете, Olympic Fest 2018 приурочен к молодежным Олимпийским играм в Буэнос-Айресе, которые пройдут в октябре 2018 года. Слоган фестиваля в этом году — "Поддержи наших спортсменов в Буэнос-Айресе".

Программа фестиваля

Главное спортивное событие года стартует в 09.00 на центральной площади Кишинева.

В 09.30 запланирован спортивный парад, в котором примут участие учащиеся спортивных школ.

На 10.00 намечен старт традиционного Олимпийского забега. К слову, получить форму с олимпийской символикой участники забега смогут уже с 09.00.

В программе также соревнования по волейболу и баскетболу, веселые старты, конкурсы, организованные Федераций школьного спорта.

Не обойдется и без сюрпризов. Так, на площади Великого национального собрания состоится настоящий спортивный спектакль с участием 18 национальных федераций. У участников фестиваля есть возможность ознакомиться с различными видами спорта — теннисом, тхэквондо, боксом, футболом, дзюдо, бадминтоном, гандболом и другими.

Для отдыха с детьми будет обустроена отдельная зона. Организаторы обещают провести чемпионат для родителей по бегу с колясками и замене подгузников, соревнование для малышей "гонки в ползунках" и другие.

Спортивную программу завершит лотерея. Марафонцы по итогам гонки получат порядковые номера для участия в розыгрыше призов.

Спорту надо вернуть одну из главных ролей

Глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский заявил Sputnik, что необходимо вернуться к массовым занятиям спортом, а спортивное воспитание не должно быть формальностью, а стать грамотно продуманной государственной политикой.

"Необходимо делать все возможное для того, чтобы люди двигались — не только молодежь, но и люди в возрасте. Не может быть физически и ментально здорового общества, если не заниматься спортом. Мы должны вернуть значимость массовому занятию спортом, так как это было в советский период. Многие методы того времени широко используются в западных государствах", — сказал собеседник.

Николай Журавский
© Sputnik / Alexandr Osmatesco
Журавский: нынешних спортсменов мотивируют деньги, а не патриотизм

Глава НОК выразил обеспокоенность тем, что государство уделяет не так много внимания спорту, и дал понять, что сегодняшнее общество еще не готово к закону о спонсорстве или о спорте.

"Говорил неоднократно в парламенте об идее закона о спорте. Он должен быть хорошо продуман, так как есть риск, что многие экономические агенты будут злоупотреблять этим", — добавил Журавский.

НОК определил стипендиатов для подготовки к Олимпиаде-2020>>>

В 2015 году депутаты молдавского парламента утвердили празднование в стране Дня спортсмена и олимпийского движения. Он отмечается в третью субботу мая. В этот же день в республике организуют Olympic Fest.

По теме

Молдавский "Olympic Fest 2017" будет грандиозным событием
НОК подготовил сюрпризы для участников Olympic Fest
Теги:
спортивные меропрития, забег, сюрпризы, спорт, праздник, Olympic Fest 2018, Национальный олимпийский комитет, Николай Журавский, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • После выборов президента Латвии в Сейме
    Не закрытое, а открытое

    Сейм Латвии поддержал переход к открытому голосованию на выборах президента республики – теперь поправки должна рассмотреть юридическая комиссия.

  • Путешествие, аэропорт
    Закрыто на карантин

    Литовцам запретили привозить мясо и молоко не из стран Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

  • ID-карта в считывателе идентификационных смарт-карт
    В зоне риска

    Масштабное обновление сертификатов ID-карт не помогло оградить Эстонию от цифровых рисков — уязвимыми остаются еще 12,5 тысяч электронных документов.

  • Работа за компьютером, архивное фото
    Тунеядцы наперечет

    В Беларуси прорабатывается вопрос введения электронных трудовых книжек – это значительно упростит выявление нигде не работающих граждан.

  • Особняк Саркисянц
    Назад в прошлое

    Sputnik продолжает рассказывать о малоизвестных туристам адресах и маршрутах города, которые хранят историю и душу столицы Грузии.

  • Водители сухумских маршруток во время забастовки на центральном рынке
    День невезения

    С какими проблемами столкнулись жители Сухума из-за забастовки водителей маршруток и когда вопрос передвижения горожан будет решен - читайте в материале Sputnik Абхазия.

  • Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов, фото из архива
    Трагедия в горах

    В МЧС Азербайджана рассказали о поисковых работах, в ходе которых были обнаружены тела пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар".

  • Школьница
    Порочная практика

    Министр образования и науки Армении призывает учителей и директоров школ прекратить собирать деньги - теперь это под запретом.

  • Астанинский экономический форум
    Глобальные темы

    О чем говорили VIP-гости на экономическом форуме, который уже в одиннадцатый раз принимает столица Казахстана, - в материале Sputnik.

  • Выступление каскадеров во время торжественного открытия Вторых Всемирных игр кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Третьи Всемирные игры кочевников начнутся через три месяца в Кыргызстане. О том, как страна готовится к этому событию, рассказывает Sputnik.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Все на продажу

    Представители бизнеса агросектора Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана разработали план по наращиванию темпов экспорта сельхозпродукции.

  • Города мира. Ашхабад
    Жевать запрещается!

    МИД Узбекистана опубликовал правила въезда и пребывания граждан республики в Туркменистане – среди прочего запрещается ввоз жевательного табака.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кэтрин Миддлтон во время свадебной церемонии в Лондоне
Шик, блеск, красота: свадебные платья королевской семьи Великобритании
Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Арест Кирилла Вышинского в Киеве: журналиста могут посадить на 15 лет
Таможенные правила России
Все, что нужно знать, пересекая границу России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться