Праздник спорта: в субботу в Молдове пройдет Olympic Fest 2018

Главное спортивное событие Молдовы пройдет в субботу в центре Кишинева: подготовлены сюрпризы и специальная программа для взрослых и детей.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В Молдове в субботу пройдет грандиозный спортивный фестиваль Olympic Fest 2018, который включает множество спортивных мероприятий и спортивных конкурсов для всей семьи.

Организатор фестиваля — Национальный олимпийский комитет (НОК), Минобрзования и мэрия Кишинева, а международным информационным партнером мероприятия выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

"Празднование Дня спорта и олимпийского движения в рамках единого массового мероприятия означает начало решительного призыва к более активной и сбалансированной жизни, подчеркивая преимущества спорта для всего общества", — отметили в НОК.

Как сообщили в комитете, Olympic Fest 2018 приурочен к молодежным Олимпийским играм в Буэнос-Айресе, которые пройдут в октябре 2018 года. Слоган фестиваля в этом году — "Поддержи наших спортсменов в Буэнос-Айресе".

Программа фестиваля

Главное спортивное событие года стартует в 09.00 на центральной площади Кишинева.

В 09.30 запланирован спортивный парад, в котором примут участие учащиеся спортивных школ.

На 10.00 намечен старт традиционного Олимпийского забега. К слову, получить форму с олимпийской символикой участники забега смогут уже с 09.00.

В программе также соревнования по волейболу и баскетболу, веселые старты, конкурсы, организованные Федераций школьного спорта.

Не обойдется и без сюрпризов. Так, на площади Великого национального собрания состоится настоящий спортивный спектакль с участием 18 национальных федераций. У участников фестиваля есть возможность ознакомиться с различными видами спорта — теннисом, тхэквондо, боксом, футболом, дзюдо, бадминтоном, гандболом и другими.

Для отдыха с детьми будет обустроена отдельная зона. Организаторы обещают провести чемпионат для родителей по бегу с колясками и замене подгузников, соревнование для малышей "гонки в ползунках" и другие.

Спортивную программу завершит лотерея. Марафонцы по итогам гонки получат порядковые номера для участия в розыгрыше призов.

Спорту надо вернуть одну из главных ролей

Глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский заявил Sputnik, что необходимо вернуться к массовым занятиям спортом, а спортивное воспитание не должно быть формальностью, а стать грамотно продуманной государственной политикой.

"Необходимо делать все возможное для того, чтобы люди двигались — не только молодежь, но и люди в возрасте. Не может быть физически и ментально здорового общества, если не заниматься спортом. Мы должны вернуть значимость массовому занятию спортом, так как это было в советский период. Многие методы того времени широко используются в западных государствах", — сказал собеседник.

© Sputnik / Alexandr Osmatesco Журавский: нынешних спортсменов мотивируют деньги, а не патриотизм

Глава НОК выразил обеспокоенность тем, что государство уделяет не так много внимания спорту, и дал понять, что сегодняшнее общество еще не готово к закону о спонсорстве или о спорте.

"Говорил неоднократно в парламенте об идее закона о спорте. Он должен быть хорошо продуман, так как есть риск, что многие экономические агенты будут злоупотреблять этим", — добавил Журавский.

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В 2015 году депутаты молдавского парламента утвердили празднование в стране Дня спортсмена и олимпийского движения. Он отмечается в третью субботу мая. В этот же день в республике организуют Olympic Fest.