Приднестровцы отмечают победу на Кубке мира по кикбоксингу

Приднестровские спортсмены громко заявили о себе на Кубке мира по кикбоксингу, все трое из принявших в международном соревновании участие сумели завоевать призовые места.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские спортсмены стали призерами Кубка мира по кикбоксингу, который традиционно принимает Венгрия. Они выступили в составе молдавской сборной, рассказали в Госслужбе по спорту.

"Вновь успешно выступил один из сильнейших файтеров Приднестровья Максим Казаку. Он соревновался в разделе "К-1" (в весовой категории до 54 килограммов). В решающем бою ему противостоял Виктор Иванов из Болгарии, и Максим Казаку оказался по всем статьям сильнее соперника – 3:0", — отметили в ведомстве.

Максим увез с мирового соревнования кубок победителя и золотую медаль. Чуть менее успешно выступили два других спортсмена – рыбничанин Тимур Парфентьев и тираспольчанин Владимир Соколов. Однако оба сумели завоевать призовые места.

Тимур Парфентьев выступал в двух видах программы. В разделе Light Contact (в весовой категории до 42 килограммов) он занял третье место, а в разделе Kick-Light (в том же весе до 42 кг) он стал обладателем серебряной медали.

Владимир Соколов соревновался в разделе Low Kick (в весовой категории до 51 килограмма). В полуфинале он не сумел победить болгарина Живко Гуйрова и оказался на третьем месте в итоговой классификации.