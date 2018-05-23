В Кишиневе состоялся турнир по настольному футболу

Победители турнира по спортивному кикеру получили призы и подарки от Российского центра науки и культуры в Молдове.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Федерация спортивного кикера (настольного футбола) Молдовы провела в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры, турнир на Кубок Русского дома болельщика.

Соревнование было приурочено к Чемпионату мира по футболу, стартующему в июне в России.

© Photo: РЦНК в Молдове Чемпионат по кикеру в Кишиневе

"Это первое спортивное мероприятие из обширной программы, запланированной РЦНК. По регламенту соревнования все команды сыграли между собой в один круг на предварительном этапе, чтобы определить восьмерку сильнейших, после чего будущий победитель турнира определялся уже в матчах плей-офф на вылет", — отметил начальник отдела представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Кибирев.

Первое место турнира заняла команда "ПуПСиКи", вторыми стали "Амазонки", на третьем месте — "Брэйнсторм".

© Photo: РЦНК в Молдове Чемпионат по кикеру в Кишиневе

Дипломы РЦНК, медали и сувениры с официальной атрибутикой FIFA получили победители турнира Давид Грозав и Александр Клапанюк, — которым также вручили официальные футбольные мячи Чемпионата мира, — а также занявшие второе место Вероника Чувага и Мария Мустя и бронзовые призеры Максим Чебан и Касандра Кубрякова. Приз зрительских симпатий получил 10-летний Денис Добровольский, приз Русского дома болельщика — занявшие четвертое место Игорь Гратие и Валерий Бодарев.