Приднестровцы получили право на участие в Юношеских олимпийских играх

На двух международных чемпионатах приднестровские спортсмены отличились высокими показателями, подтвердив свое право на участие в Юношеских олимпийских играх, которые состоятся осенью 2018 года в Аргентине.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на двух международных турнирах, тем самым подтвердив свое право на участие в предстоящих в октябре 2018 года в Аргентине третьих Юношеских олимпийских играх.

Как сообщили в службе по спорту Приднестровья, юношеский чемпионат Европы по академической гребле, который состоялся на днях во французском городе Гравелине, одновременно являлся завершающим этапом отбора на юношеской олимпиаде.

"В гонке среди мужских лодок-одиночек на классической олимпийской двухкилометровой дистанции в финал пробился воспитанник тираспольской спортивной юношеской школы гребли и стрельбы Иван Коршунов. Он пришел пятым, но получил право на поездку в Аргентину", — отметили в ведомстве.

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Одновременно с этим турниром в Бухаресте проходил открытый чемпионат Румынии по плаванию. В нем также отличились тираспольчане, принявшие участие в составе молдавской сборной среди 406 спортсменов из девяти стран мира.

Чемпионат проводился под патронажем международной федерации плавания FINA, и молодые спортсмены имели возможность выполнить нормативы, позволившие им принять участие в третьих Юношеских олимпийских играх.

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Две тираспольские спортсменки, мастера спорта международного класса Татьяна Салкуцан и Анастасия Мощенская сумели вновь показать результаты, которые являются выполнением норматива "А", что позволяет рассчитывать на поездку в Аргентину нынешней осенью.

"Татьяна Салкуцан успешно выступила в своем коронном виде — плавании на спине. На спринтерской 50-метровой дистанции она стала второй среди взрослых и первой в юношеском зачете, установив при этом два новых рекорда Молдовы", — рассказали в службе по спорту.

На дистанциях в 100 и 200 метров Салкуцан заняла высшую строку в итоговой классификации, как среди взрослых, так и среди девушек. Показанные результаты сделали спортсменку абсолютной победительницей чемпионата, за что ей был вручен чемпионский кубок.

Анастасия Мощенская заняла второе место на дистанции в 200 метров брассом, при этом установив новый рекорд Молдовы, а на дистанциях в 50 и 100 метров брассом она пришла третьей. В итоге — три медали и выполненный норматив "А" на всех трех дистанциях.

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Хорошие результаты в турнире показали и другие воспитанники тираспольской спортивной юношеской школы плавания. Алина Матреницкая дважды попала в финал — на дистанциях в 50 и 100 метров вольным стилем. И хотя до медалей не добралась, но два молдавских рекорда обновила.

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Достойные результаты продемонстрировали также Александра Дайнеко (самая младшая из девушек) и единственный представитель Тирасполя в мужском составе Александр Севастьянов, ставший обладателем серебряной медали в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем.