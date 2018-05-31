Кто представит Молдову на ЧМ 2018 по футболу?

Двое молодых ребят поедут на Чемпионат мира по футболу 2018, где сыграют в показательных матчах.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с юными "послами чемпионата мира по футболу Николаем Сулэ (футболист) и Валентином Карпом (журналист), которые представят республику на грандиозном событии в рамках проекта "Футбол ради дружбы" (F4F).

"Футбол ради дружбы" — это международная детская социальная программа, которая реализуется компанией "Газпром" с 2013 года в рамках глобальной программы "Газпром — детям" и включает в себя ряд спортивно-образовательных мероприятий, проводимых в разных странах мира.

В Молдове отбор участников поддержало международное информационное агентство и радио Sputnik в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола (МФФ).

"Поздравил ребят с достигнутыми результатами и пожелал им дальнейших успехов. Испытываю гордость за активных детей, которые участвуют в различных проектах и достойно отвечают вызовам", — отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу

Он добавил, что международная программа "Футбол ради Дружбы" представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта, в частности, для развития и воспитания детей в духе таких важных ценностей, какими являются дружба, честь, терпимость, справедливость и уважение.

"Для Молдовы участие в этом проекте — большой успех. Он позволит молодым футболистам проявить себя и набраться опыта в общении", — заявил корреспонденту Sputnik представитель МФФ.

Юные послы мундиаля из Молдовы скоро отправятся в Москву, где встретятся с известными людьми из мира футбола, а также будут присутствовать на матче-открытии Россия — Саудовская Аравия.

А детские показательные матчи пройдут с 8 по 15 июня.

Более 1500 ребят из 215 стран и регионов получат шанс сыграть в показательных матчах.