Кто представит Молдову на ЧМ 2018 по футболу?

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с юными "послами чемпионата мира по футболу Николаем Сулэ (футболист) и Валентином Карпом (журналист), которые представят республику на грандиозном событии в рамках проекта "Футбол ради дружбы" (F4F).
"Футбол ради дружбы" — это международная детская социальная программа, которая реализуется компанией "Газпром" с 2013 года в рамках глобальной программы "Газпром — детям" и включает в себя ряд спортивно-образовательных мероприятий, проводимых в разных странах мира.
В Молдове отбор участников поддержало международное информационное агентство и радио Sputnik в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола (МФФ).
"Поздравил ребят с достигнутыми результатами и пожелал им дальнейших успехов. Испытываю гордость за активных детей, которые участвуют в различных проектах и достойно отвечают вызовам", — отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.
Он добавил, что международная программа "Футбол ради Дружбы" представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта, в частности, для развития и воспитания детей в духе таких важных ценностей, какими являются дружба, честь, терпимость, справедливость и уважение.
"Для Молдовы участие в этом проекте — большой успех. Он позволит молодым футболистам проявить себя и набраться опыта в общении", — заявил корреспонденту Sputnik представитель МФФ.
Юные послы мундиаля из Молдовы скоро отправятся в Москву, где встретятся с известными людьми из мира футбола, а также будут присутствовать на матче-открытии Россия — Саудовская Аравия.
А детские показательные матчи пройдут с 8 по 15 июня.
Более 1500 ребят из 215 стран и регионов получат шанс сыграть в показательных матчах.