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Приднестровцы поддержат Россию на чемпионате мира по футболу

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Корреспонденту Sputnik рассказали, как приднестровцы решили выразить свою поддержку России в проведении грандиозного международного соревнования.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в поддержку чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, а также в честь Дня России организуют турнир по мини-футболу среди любителей под названием "Болеем за наших!". Организатором выступил молодежный парламент (МП) Приднестровья при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова. Председатель МП Александр Савич рассказал корреспонденту Sputnik об идее появления этого турнира.

"В Приднестровье широко распространена спортивная культура футбола. И идея провести турнир родилась в связи с тем, что у нас принято болеть за "наших" — за российских спортсменов. В контексте этих двух праздников мы можем проявить не только спортивную солидарность, но и подчеркнуть российско-приднестровскую дружбу", — объяснил Савич. 

Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола
© Sputnik / Виталий Белоусов
Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола

Соревнования проведут в семи городах приднестровского региона. По словам организаторов, мини-турниры по футболу организовывались и прежде, но объединяли меньшее число городов. В географию нынешнего состязания войдут Бендеры, Григориополь, Дубоссары, Каменка, Рыбница, Тирасполь, Слободзея, где 9 июня одновременно пройдут игры по мини-футболу. Победители каждого города (района) встретятся друг с другом на следующий день в Тирасполе на тренировочном поле СК "Шериф". Тогда и определится чемпион.

Призы ждут не только главного победителя, но также команды, выигравшие в районном соревновании. Поощрять будут и отдельных игроков в разных номинациях — лучший вратарь, бомбардир, защитник.

Заявку может подать любая команда, участники которой не являются профессиональными футболистами. Возраст игроков должен быть от 14 до 30 лет.

"Мы стараемся делать упор не на "традиционных участников", а привлекать ребят "со двора". Мы упростили регистрацию и для удобства готовы зарегистрировать даже ту команду, которая появится в день проведения турнира. Готовы также принять неограниченное количеств команд. Будем проводить игры до победы", — отмечает Савич. 

Фигура талисмана чемпионата мира по футболу 2018 в России волка Забиваки
© Sputnik / Максим Богодвид
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По его словам, если турнир вызовет интерес у участников и публики, то молодежный парламент готов поддержать идею любительского, дворового спорта и проводить подобные соревнования на регулярной основе.

Чемпионат мира по футболу 2018 – 21-й по счету. Финальная часть его проводится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые примет мундиаль на своей территории, более того, это международное соревнование также впервые состоится в Восточной Европе и на территории двух частей света — Европы и Азии.

В финальном турнире примут участие 32 команды. Он будет организован на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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Теги:
футбол, поддержка, турнир, мини-футбол, Чемпионат мира по футболу, Александр Савич, Приднестровье
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