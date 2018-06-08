Стало известно, кто возглавил молдавский "Шериф"

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Хорватский специалист Горан Саблич назначен главным тренером молдавского футбольного клуба "Шериф", сообщается на официальном сайте команды из Тирасполя.

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Руководство действующего чемпиона Молдовы заключило с 38-летним хорватом трудовое соглашение, срок которого не называется. В новый тренерский штаб также вошли Мирко Хргович и Борис Пейрек. Саблич сменил в должности Виктора Михайлова, который исполнял обязанности главного тренера "Шерифа" после отставки итальянца Роберто Бодина в конце апреля.

Большая часть игровой карьеры Саблича прошла в киевском "Динамо", цвета которого он защищал с 2002 по 2010 год, став четырехкратным чемпионом Украины. Тренерскую карьеру Саблич начал в хорватском "Сплите", а затем возглавлял боснийский "Широки Бриег".

После девяти туров "Шериф" занимает первое место в чемпионате Молдовы, имея в активе 20 очков и на три балла опережая ближайшего преследователя – "Милсами".