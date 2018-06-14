Почему Тирасполь – футбольный город, и как тираспольчане будут "болеть"

ТИРАСПОЛЬ, 14 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь в ближайшее воскресенье отметит старт Чемпионата мира по футболу — фестивалем-праздником под названием "Болеем за наших". Как рассказала пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко, в празднике примут участие также игроки местной "легенды", известного и ярко проявляющего себя на отечественных и мировых чемпионатах тираспольского ФК "Шериф".

"Тирасполь — футбольный город. Имена ряда известных российских футболистов связаны с нашим городом, не говоря уже о тираспольском футбольном клубе "Шериф", который является многократным чемпионом Молдовы, а также участником еврокубков", — отметила она.

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Инна Крамаренко напомнила, что игрок сборной России, полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин в 2008-2011 годах выступал за тираспольский "Шериф", вместе с которым завоевал золото национального дивизиона Молдовы, стал обладателем кубка Молдовы, а также кубка Содружества.

Учился в Тирасполе и Игорь Добровольский — советский и российский футболист, полузащитник, тренер, чемпион летних Олимпийских игр 1988 года. В 1993 году в составе команды "Олимпик Марсель" Добровольский выиграл Лигу чемпионов.

Впрочем, по словам Инны Крамаренко, активно болеть будут не только тираспольчане, но и все приднестровцы, которые уже давно себя проявляют страстными поклонниками этой известной игры.

"К Чемпионату мира по футболу в Приднестровье приковано самое пристальное внимание. Местные жители любят футбол, играют в него, горячо "болеют". Многие будут поддерживать на мундиале Россию из соображений солидарности. Болеть за Россию на международных спортивных соревнованиях для приднестровцев — традиция", — пояснила она.

Футбольный фестиваль-праздник, приуроченный к Чемпионату мира по футболу в России, пройдет 17 июня в парке культуры и отдыха "Победа" с 15:00 до 19:00. Его проводит администрация города Тирасполь и ФК "Шериф".

Запланирована широкая программа с выступлением творческих коллективов, с проведением спортивных конкурсов, игр, викторин. Парк будет разделен на 14 зон, в каждой развернется своя футбольная феерия.

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Возраст и опыт участия в игре не важен. Здесь футбол организуют и для самых маленьких, и для взрослых, в том числе для тех, для кого это не просто развлечение, но и работа. К примеру, в одной из зон каждый сможет попробовать пробить пенальти в мини-ворота профессиональному вратарю.