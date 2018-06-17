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Футболка Лио не оставляют нас, Лионель Месси

В ожидании Месси: как в Кишиневе следили за футболом

© AP Photo / Natacha Pisarenko
Спорт
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Тема:
Sputnik FanZone (14)
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Любители футбола собрались в субботу в фан-зоне Sputnik Молдова, чтобы насладиться игрой аргентинцев и исландцев.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Преданные болельщики пришли в заведение следить за матчем Аргентина —Исландия из так называемой "группы смерти", где помимо упомянутых стран еще есть Нигерия и Хорватия. Все команды признаны экспертами равными по силам. Аргентина должна была быть фаворитом всего турнира. Однако в этом году команда испытывает сложности, даже Лионель Месси, по мнению многих, лучший футболист мира, не способен решить всех трудностей в сборной. 

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Жители Кишинева пришли наблюдать за этим противостоянием даже несмотря на капризы природы, а именно дождь, который начался накануне матча. Ведущий события в фан-зоне Sputnik певец Ади Карп объявил о начале игры.

На большом экране началась трансляция встречи, на поле вышли обе команды.

В этот момент в зале начали раздаваться аплодисменты и радостные крики: "Вот он — Месси!".

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Футболисты разыграли мяч в центре поля, и пошла размеренная игра. Зрители в зале притихли, ожидая опасного момента.

Гости фан-зоны могли заполнить специальные анкеты Sputnik, где предлагалось угадать победителя матча.

Многие болельщики пришли поддержать команду послабее, то есть Исландию. Эта сборная влюбила в себя не только футбольных фанов, но и людей далеких от мира футбола еще на прошедшем в 2016 году европейском первенстве. Тогда "викинги" отлично смотрелись в матчах группового этапа и даже сумели выбить сборную Англии на стадии плей-офф.

"Я совсем не разбираюсь в футболе. Слышала только про очень известных футболистов, вроде Месси и Роналду. Также наслышана о сборной Исландии. Поэтому, когда друзья меня пригласили посетить с ними фан-зону Sputnik и сказали, что будет играть именно эта команда, я охотно согласилась. Буду поддерживать футболистов Исландии, потому что они не фавориты матча, так болеть интереснее", — заявила гость фан-зоны Полина.

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Действительно многие зрители очень живо реагировали именно на атаки игроков северной страны. Однако знатоки футбола не забывали и про главную звезду на поле и на всем турнире — Месси. В эти моменты к нему приковали взгляды не только жители Молдовы, но и всего мира.

Вот уже к 20-й минуте матча аргентинцы забили первый гол. Зрители радостно вскочили, зааплодировали, но некоторые заметно поникли — Исландия проигрывает. Но грустить им пришлось недолго, уже спустя три минуты отстающие сравняли счет.

Далее игра выровнялась, атаки следовали то в одну, то в другую сторону. Было много опасных моментов, но до перерыва ни одной команде забить гол не удалось.

В перерыве гости фан-зоны активно обсуждали игру, среди них были и настоящие знатоки футбола. Они то и дело упоминали разные игровые схемы и часто называли тренера Аргентины Хорхе Сампаоли.

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Игра возобновилась. И уже в первых минутах второго тайма судья назначил пенальти в ворота Исландии. Зрители схватились за голову. К точке пошел сам Месси. Последовала долгая пауза, Лео разогнался и пробил….но слабо и вратарь "викингов" отбил мяч! Гости тяжело выдохнули.

В заключительной части матча исландцы сильно прижались к воротам, но голов и по-настоящему опасных моментов так и не последовало.

Зрителям стало ясно, что игра у аргентинцев, а главное у Месси не складывается.

"В игре забили всего два гола, хотелось бы увидеть больше, к тому же на поле было кому красиво забивать. Ничья не удивила, все знали, что сборная Исландии очень крепкая, они не очень техничны, но зато мотивированы. А мы все же увидели настоящую борьбу" — отметил для корреспондента Sputnik один из болельщиков, представившийся Дмитрием.

После матча в фан-зоне Sputnik прошел розыгрыш призов среди тех, кто угадал итог встречи. Предсказавших ничью оказалось не так много. Они и разыграли между собой подарки.

Фан-зона Sputnik открылась в Кишиневе 14 июня в ресторане Gallo Pub. Она доступна всем футбольным болельщикам.

Тема:
Sputnik FanZone (14)

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Теги:
Sputnik FanZone 2018, футбол, Лионель Месси, молдова, Исландия, Аргентина
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