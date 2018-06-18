В Приднестровье ЧМ-2018 увековечили в "металле" и "глянце"

В Приднестровье отметили исторический факт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и организации его на территории России.

ТИРАСПОЛЬ, 18 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в честь чемпионата мира по футболу выпустили памятные монеты и марки. Эксперты предполагают, что эти экземпляры станут одними из самых популярных не только среди заядлых коллекционеров, но также и любителей этого зрелищного вида спорта.

Приднестровский банк выпустил буклеты с памятными монетами из недрагоценных металлов номиналом 1 рубль под названием "Чемпионат мира по футболу 2018. Россия" в серии "Спорт". А издательство "Марка Приднестровья" презентовала серию марок, посвященных ЧМ-2018. Она состоит из четырех марок по 4800 экземпляров и блока в 1600 экземпляров.

"Все марки рисованы цветным карандашом, изображены символичные эпизоды футбольной борьбы", — рассказал директор издательства Всеволод Лаврентьев.

По словам президента федерации футбола Приднестровья Павла Прокудина, серия поспособствует популяризации здорового образа жизни.

"Футбол — не просто игра, это эмоции, огромная индустрия, и в то же время это доступный, понятный и демократичный вид спорта, который мы безумно любим, как и миллиарды людей на планете. У тираспольского футбола славные имена, славная история, и он вписал удивительные страницы в историю мирового футбола", — подчеркнул он.

Серию марок смогут оценить и российские коллекционеры.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проводится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.