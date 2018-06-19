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Футбол.

Определился соперник "Шерифа" в Лиге чемпионов

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (47)
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Жеребьевка определила, с какими соперниками молдавской команде предстоит сыграть в отборочных турах еврокубка.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2018-2019 сыграет с грузинским "Торпедо Кутаиси". Это стало известно по итогам прошедшей во вторник в Ньоне жеребьевки. 

Горан Саблич
© AP Photo / Andrei Lukatsky
Стало известно, кто возглавил молдавский "Шериф"

Стартовые поединки этой стадии пройдут 10-11 июля, а ответные – 17-18 июля. В случае успеха во втором раунде пути чемпионов тираспольчанам предстоит сыграть с победителем пары "Шкендия" (Македония) / "ТНС" (Уэльс). Второй отборочный раунд запланирован на 24-25 июля и 31 июля – 1 августа.

В прошлом сезоне "Шериф" впервые после четырехлетней паузы сыграл в групповой стадии Лиги Европы, куда попал из квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьевка отборочных раундов Лиги Европы пройдет 20 июня. В этом турнире примут участие оргеевский "Милсами", бельцкая "Заря" и "Петрокуб" из Хынчешт.

Тема:
Будни молдавского футбола (47)

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Теги:
соперники, жеребьевка, отборочный раунд, футбол, Лига чемпионов, ТНС, Шкендия, Торпедо Кутаиси, Шериф, Тирасполь
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