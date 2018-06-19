Определился соперник "Шерифа" в Лиге чемпионов

Жеребьевка определила, с какими соперниками молдавской команде предстоит сыграть в отборочных турах еврокубка.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2018-2019 сыграет с грузинским "Торпедо Кутаиси". Это стало известно по итогам прошедшей во вторник в Ньоне жеребьевки.

© AP Photo / Andrei Lukatsky Стало известно, кто возглавил молдавский "Шериф"

Стартовые поединки этой стадии пройдут 10-11 июля, а ответные – 17-18 июля. В случае успеха во втором раунде пути чемпионов тираспольчанам предстоит сыграть с победителем пары "Шкендия" (Македония) / "ТНС" (Уэльс). Второй отборочный раунд запланирован на 24-25 июля и 31 июля – 1 августа.

В прошлом сезоне "Шериф" впервые после четырехлетней паузы сыграл в групповой стадии Лиги Европы, куда попал из квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьевка отборочных раундов Лиги Европы пройдет 20 июня. В этом турнире примут участие оргеевский "Милсами", бельцкая "Заря" и "Петрокуб" из Хынчешт.