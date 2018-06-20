Определились соперники молдавских клубов в еврокубках

Команды узнали своих оппонентов по отборочной стадии в результате жеребьевки.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Три молдавских клуба, которые начнут свою борьбу во втором по значимости еврокубковом турнире с первого отборочного раунда, узнали своих соперников. Жеребьевка прошла 20 июня в Ньоне.

Таким образом, оргеевский "Милсами" встретится со словацким "Слованом", бельцкой "Заре" предстоит матч с польским "Гурником", а хынчештскому "Петрокубу" – поединок с хорватским "Осиеком".

Стартовые матчи первого отборочного раунда Лиги Европы пройдут 12 июля, а ответные – 19 июля.

В случае успеха "Заре" во втором круге будет противостоять победитель пары "Будучность" (Черногория) — "Тренчин" (Словакия), "Милсами" на этой стадии достанется победитель пары "Бальцан" (Мальта) — "Кешля" (Азербайджан), а "Петрокубу" – выигравший в противостоянии "Рейнджерс" (Шотландия) — "Шкупи" (Македония).

Первые игры второго отборочного раунда Лиги Европы намечены на 26 июля, ответные – 2 августа.

Накануне тираспольский "Шериф" узнал своего оппонента по первому отборочному раунду Лиги чемпионов сезона 2018-2019. Там он сыграет с грузинским "Торпедо Кутаиси".

Первые поединки этой стадии пройдут 10-11 июля, а ответные – 17-18 июля. В случае успеха во втором раунде пути чемпионов тираспольчанам предстоит сыграть с победителем пары "Шкендия" (Македония) / "ТНС" (Уэльс). Второй отборочный раунд запланирован на 24-25 июля и 31 июля – 1 августа.