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Мы тоже это видели: как Германия переборола Швецию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik FanZone (17)
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Свидетелями незабываемого матча Германии против Швеции стали гости Sputnik FanZone в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Болельщики стали собираться задолго до начала матча. Эту встречу любители футбола ждут уже давно. Дело в том, что накануне действующие чемпионы мира позволили себе вяло сыграть против мексиканцев, за что поплатились сенсационным поражением.

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Положение команды Йоахима Лёва в группе значительно ухудшилось, мексиканцы со шведами, показав хорошую игру, выбились вперед с тремя очками. Чтобы наверняка пройти в стадию плей-офф, "немецкой машине" нужно было побеждать. В случае ничьи или поражения шансы на выход из группы у немцев были бы мизерными.

К началу матча в FanZone Sputnik уже был аншлаг. Как выяснилось большинство гостей болели именно за Германию. После пропущенного мяча от нападающего Швеции Ола Тойвонена они заметно поникли.

Во второй половине встречи футболисты Германии воспряли духом и сравняли счет, это боевое настроение передалось и зрителям у экрана. Немцы выдавали голевые моменты, но мяч все не шел в ворота. Болельщики, вскакивая со своих мест, криками поддерживали любимых игроков.

Мольбы болельщиков увенчались успехом лишь в самом конце матча. Радости и ликованию не было предела, все поднимали бокалы за героя встречи Тони Крооса.

А потом главные знатоки футбола разыграли между собой призы от Sputnik Молдова.

Почему игра для спортсменов из Германии выдалась такой сложной, объяснил обозревать Sputnik Молдова и футбольный эксперт Думитру Китороагэ.

"Игры на этом турнире для немцев складываются тяжело из-за того, что они действовали по-новому. С 2010 года они играли по другой схеме. Но на этот раз они поменяли стиль, так как их игра уже известна, и соперники легко ее читают и подстраиваются. К немцам приковано много внимания", — рассказал корреспонденту Sputnik Китороагэ.

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Он добавил, что команда потеряла свой костяк, который состоял из пяти-шести игроков "Баварии". Сейчас же, как подчеркнул эксперт, из главного клуба Бундеслиги в сборной лишь четверо, среди них —один вратарь и еще один защитник, да и тот не всегда играет.

"Например, в 2016 году тот же Кроос действовал в роли "десятки" и управлял атаками. Сейчас он стал чистым "опорником", почти не помогающим в созидании, но в итоге его индивидуальное мастерство принесло победу в решающий момент", — заключил Китороагэ.

В Sputnik FanZone фанаты могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, а в определенные дни познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и лотерее. Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля.

График мероприятий в Sputnik FanZone:

14 июня (17.00);

16 июня (15.30);

19 июня (20.30);

23 июня (20.30);

25 июня (17.30);

30 июня (16:30);

6 июля (16:30);

10 июля (20:30);

11 июля (20:30);

14 июля (16:30);

15 июля (17:00).

Тема:
Sputnik FanZone (17)

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Теги:
плей-офф, футбол, Тони Кроос, Йоахим Лёв, Германия, Швеция, Молдова, Кишинев
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